Nuevos testimonios dan cuenta de agresiones y amenazas por parte del abogado. | Fuente: RPP Noticias / Panorama

Nuevos testimonios comprometen al abogado Adolfo Bazán, contra quien ya hay cuatro denuncias por abuso sexual de cuatro mujeres, entre ellas la modelo Macarena Vélez y la joven universitaria Joshelin Trauco.

Se trata de las declaraciones que dieron dos estudiantes universitarias de derecho al dominical Panorama, en las que aseguran que fueron víctimas de Adolfo Bazán en 2012, cuando tenían 21 y 22 años.

“Adolfo Bazán nos agredió psicológicamente físicamente y nos humilló (…) Yo vi cómo me torturaban y como torturaban a mi amiga”, comentó una de las denunciantes, quien dijo que ha decidido dar su testimonio para que otras víctimas hagan lo mismo y no callen por miedo.

Denuncian amenazas y dopaje

La joven de 28 años comentó que Bazán la agredió sexualmente y también a su amiga, a quien amenazó para que no lo denuncie, aduciendo poder económico. “Él la amenazó a ella y le dijo: si tú hablas, si tú me denuncias, tú no sabes quién soy yo”, dijo.

Sostuvo además que durante el episodio que sufrió con el abogado, habría sido drogada, debido a que no tiene un recuerdo claro de ese momento.

“Yo recuerdo que tomé el vaso y lo único que recuerdo es que desperté en una cama (…) Cuando abro mis ojos veo que él me estaba besando la cara, el rostro; me estaba lamiendo la cara, el rostro; me estaba lamiendo el cuerpo, me estaba lamiendo el cuello”, agregó.

Pronunciamiento de ministra

Al respecto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, dijo al dominical que estos nuevos testimonios servirán para que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen. Sin embargo, dijo que es necesario que las agraviadas denuncien.

“Con estas denuncias, nos va a servir para que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial actúen. Entiendo perfectamente que no quieran dar sus nombres y que se refleje su identidad, pero tenemos que denunciar”, sostuvo.