"Un concurso no nos define, ella tiene mucho talento": Lita Pezo le da su apoyo a Ruby Palomino

Las peruanas que representaron a Perú en Viña del Mar fueron Lita Pezo y Ruby Palomino. Sin embargo, la única que continúa en competencia es la cantante natural de Iquitos, quien es finalista. Pese a ello, compartió su emoción de compartir ese sueño juntas y se mostró orgullosa de su amiga y colega.

"Hay que estar orgullosos de nuestra campeona, porque no es fácil estar en un concurso de esta magnitud. Ruby lo hizo con el alma, corazón y vida ha entregado todo en el escenario. Yo he estado en diversos lugares donde he podido ganar en ciertas ocasiones y otras no, pero eso no nos define, un concurso no nos define, y sé que, en este caso, para ambas, será algo muy bonito para nuestra carrera, pues nos está dando experiencia", dijo.

Por otro lado, Lita Pezo destacó el talento de Ruby Palomino y señaló que Viña del Mar 2024 no es el fin de su carrera; al contrario, tiene mucho talento por demostrar. "Definitivamente Ruby es uno de los exponentes máximos que tiene nuestro país, como hay muchos que estamos en busca de una oportunidad, el Perú tiene mucho talento".

¿Cuál fue el puntaje promedio de Ruby Palomino en Viña del Mar 2024?

Ruby Palomino llevó a cabo su segunda presentación en la Competencia Folclórica del festival de Viña del Mar 2024, pero su performance no logró convencer al jurado, obteniendo por segunda vez consecutiva el puntaje más bajo de la jornada. En general, la artista peruana logró un promedio de 4.8 puntos, una puntuación que la alejó de la posibilidad de llevarse la Gaviota a casa.

A pesar de ello, pudo cautivar al público presente en el anfiteatro de la Quinta Vergara en Viña del Mar recibiendo un caluroso aplauso. Del mismo modo, los jueces reconocieron el desenvolvimiento de la artista nacional.

¿Cómo se sintió Ruby Palomino después de su presentación en Viña del Mar 2024?

Horas antes de conocerse los resultados finales de la Competencia Folclórica de Viña del Mar 2024, la cantante Ruby Palomino ofreció una transmisión en vivo en redes sociales, donde compartió algunos comentarios sobre el festival. "Cuando uno lo da todo y no queda espacio para el arrepentimiento, te sientes bien. Yo sabía a lo que venía. Es un concurso, se gana y se pierde, y hay que aceptar las cosas", comentó.

Asimismo, dijo que en su primera presentación quiso combinar el baile con el canto, manteniendo el espíritu festivo de los carnavales. "Creo que eso es lo que pasó. Lo canté lindo y no con tanta potencia, solo en los gritos. Probablemente el jurado no lo entendió". "En la primera presentación, me sentía como Britney Spears y quise darlo todo en baile y canto. Después, saqué al dragón con el Monstruo de la Quinta Vergara, pero el puntaje fue el mismo".

