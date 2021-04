Wendy Ramos publicó una historia con un mensaje inspirador en sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Wendy Ramos

De vez en cuando, la actriz y conferencista Wendy Ramos comparte inspiradoras historias en sus redes sociales. Y una de las últimas está relacionada con un aprendizaje de vida que adquirió luego de comprar un juego de vajilla hace más de treinta años.

En su cuenta oficial de Instagram, la antigua protagonista de "Pataclaun" compartió con sus más de 550 mil seguidores una serie de fotografías en las que aparecían platos con algunas hendiduras. La intérprete relató que pudo comprarlos precisamente por esas fallas.

"Tenían rayas, puntos, pedazos de cerámica sin pintar, y yo estaba maravillada", dijo Wendy Ramos. Dichos desperfectos eran para la comunicadora "lo mejor que le podía pasar a esos platos". "Eran platos únicos en el universo. ¡Estaba comprando piezas muy especiales! Tienen casi 30 años conmigo, los cuido, los atesoro, los lavo con cuidado para que no se rompan", señaló.

El mensaje detrás de las fallas

¿Por qué resultaban estos platos con fallas tan encantadores para Wendy Ramos? Para ella, existe una metáfora detrás de aquellas "marcas que los distinguen". "Esas imperfecciones que los hace perfectamente inigualables".

"Me recuerdan de dónde vengo, me hablan de los especiales que somos todos, me dan alegría", reflexionó la también guionista de la recordada teleserie "Pataclaun".

Como se recuerda, la actriz Wendy Ramos interpretó a la inocente Wendy Janet en "Pataclaun", una de las comedias más recordadas de la televisión peruana.

El espacio, creado por July Naters, llevó alegría a los hogares peruanos y sus actores se convirtieron en populares rostros. El pasado 30 de noviembre cumplió 23 años desde su estreno en la pantalla chica.

