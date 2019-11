Wendy Sulca denunció que policía que la atropelló no se responsabiliza de sus gastos médicos

Wendy Sulca denunció que policía que la atropelló no asume los gastos médicos. | Fuente: Facebook

El 25 de junio fue un día difícil para la cantante peruana Wendy Sulca. Y es que, como denunció en un comunicado emitido en sus redes sociales, aquel día un policía —identificado por ella como Rodolfo Zúñiga—la atropelló con su moto frente a la Escuela de Policías en Chorrillos.

De acuerdo con la intérprete, Zúñiga se comprometió a hacerse cargo de los gastos médicos, pero, como señaló en entrevista con RPP Noticias, tras cubrir la primera parte del tratamiento el policía se encuentra no habido. “Me bloqueó a mí y a mi mamá [de WhatsApp]”, declaró al programa “Encendidos” de RPP Noticias.

EL DIAGNÓSTICO

Asimismo, la cantante de "Chao Chao Chao" declaró a RPP Noticias que, al principio, debió realizarse una resonancia magnética que arrojó como diagnóstico que padecía de sinovitis, una inflamación de la membrana sinovial que recubre la articulación de la rodilla. Para recuperarse, debió utilizar rodilleras y pagar por los medicamentos y el tratamiento que el traumatólogo le recomendó seguir.

Sulca afirmó que el policía solo cumplió con una parte del pago del tratamiento. Al respecto, señaló al programa “Encendidos”: “Había un monto al principio, sobre todo con el primer tratamiento. Él [Rodolfo Zúñiga] estaba de acuerdo. Yo le mostré todos los vouchers y toda la cosa. Él me dijo: ‘Ya, yo voy a depositarte, espérame un mes’. Y yo fui muy paciente, muy amable. Actué de buena fe. Sí depositó; llegó a depositar el primero. Pero ya el segundo no, porque yo le dije que todavía no me recuperaba del todo. El traumatólogo me mandó a hacer terapia física. He estado mal. No puedo usar tacos, no puedo hacer ejercicio. No puedo correr, no puedo hacer peso”.

Actualmente, la intérprete de “La Tetita” señaló que, pese a haber atravesado esta experiencia, se encuentra recuperándose y preparándose para continuar con las presentaciones que ya tiene pactadas. “Ahora estoy mejor. Agradecida por todo el cariño que he recibido […] Solo quisiera decir que no comentan el mismo error que yo, porque en este país a veces la gente no se hace responsable de lo que hace y hay que denunciarlo, ni bien ocurra lo sucedido”, agregó.