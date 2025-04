Xiomy Kanashiro revela el momento más duro de Jefferson Farfán: “Ni siquiera quería vivir"

La modelo contó que su relación con Jefferson Farfán nació de una amistad y que lo acompañó en una etapa muy difícil: “Lo vi destrozado, con el corazón partido”.

Xiomy Kanashiro rompió su silencio en medio del conflicto mediático entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, y lo hizo para contar su versión. La modelo aseguró que su cercanía con el exfutbolista no nació de un romance improvisado, sino de una amistad de cuatro años que se fortaleció en un momento muy delicado para él.

“Siempre hemos sido amigos”, explicó en el pódcast ¿Ahora qué?. “En los últimos meses del año pasado comenzamos a hablar un poco más porque Jefferson, a finales de septiembre, pasó por un momento muy difícil. Ni siquiera quería vivir. Lo vi mal, lo vi destrozado, con el corazón partido. Me dijo que era el peor momento de su vida, y yo estuve ahí. Ese fue uno de los motivos por los que nos acercamos. No fue nada planeado”.

Kanashiro decidió dar estas declaraciones tras recibir múltiples ataques en redes sociales por su relación con Farfán. “En la madrugada me vi muy afectada. Comenzaron a decirme comentarios desatinados", señaló. "He decidido pronunciarme porque no puedo ser ajena a lo que está pasando mi pareja”.

¿Cuándo empezó la relación de Xiomy Kanashiro con Jefferson Farfán?

Además, Xiomy Kanashiro detalló cómo su amistad con Jefferson Farfá floreció: “El 6 de enero, él me dijo que ya no era un gusto de amigos, sino un gusto para algo más”. Según contó, el inicio oficial de su relación fue el 14 de febrero, cuando Farfán se le declaró.

La modelo también se refirió al depósito de S/15.000 que Darinka Ramírez mencionó en televisión, y que Jefferson Farfán reconoció. Xiomy confirmó que se trató de un préstamo y que ya fue devuelto. “Esto es un tema de dos personas en el que yo no me puedo meter. Pero quiero dejar claro que a mí nadie me ha pagado absolutamente nada”.

Para cerrar, Xiomy envió un mensaje conciliador: “Deseo que esto se solucione lo más pronto posible, con calma, porque hay una bebé de por medio. Sé que esto puede afectarla más adelante. Lo que está pasando es un tema de dos adultos. Yo aquí solo hice el papel de amiga. ¿Sabes qué? Soluciona las cosas”.

