Padre de Darinka Ramírez encara a Jefferson Farfán: "Nos ha pisoteado, se le cayó la careta"

El padre de Darinka Ramírez acusó a Jefferson Farfán de mentir en sus recientes declaraciones y afirmó tener pruebas. “Tengo cámaras en la sala. Si quiere desmentirme, va a tener que probarlo”, afirmó.

La tensión entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez no da tregua. Tras la entrevista telefónica en América Hoy, donde el exfutbolista negó públicamente las acusaciones de la madre de su hija menor, fue Manuel Ramírez, padre de Darinka, quien rompió su silencio y respondió con firmeza en Magaly TV, La Firme.

"Sus declaraciones desilusionan. Puede tener toda la plata del mundo, pero no es un ser humano", expresó el martes. "Me hubiera gustado estar presente ese día, cuando le faltó el respeto a mi hija. Me hubiera gustado ver si se atrevía a hacerlo frente a mí, porque para mí es un cobarde. Cree que mi hija está sola, pero no lo está. Nos tiene a nosotros".

“Tengo cámaras en la sala”

Manuel Ramírez también negó la versión que Farfán dio sobre una conversación que mantuvieron. Según el exseleccionado nacional, solo conversó con los padres de Darinka Ramírez para expresar su deseo de velar por el bienestar de la bebé, sin involucrarse emocionalmente con la madre. No obstante, el padre de Darinka ofreció una versión muy distinta.

“Él dijo que se iba a llevar a mi hija y a la bebé, que tenía que protegerla porque recién había dado a luz por cesárea. Lo que ese señor dice [ahora] es mentira. Yo le pediría que me mire a los ojos y me diga en la cara que no lo dijo. Es incómodo todo lo que estamos pasando. Ahora me doy cuenta que la careta que se le ha caído”, declaró.

Asimismo, de acuerdo con el señor Ramírez, la conversación se dio luego de que él hablara con su hija, preocupado porque Jefferson Farfán habría estado ingresando y saliendo de su domicilio a altas horas de la noche. “Yo le dije a mi hija: ‘¿cómo pueden entrar personas sin que nosotros sepamos a qué hora entra y se va?’”, relató.

Continuó diciendo: “Él se acercó a mi esposa y a mí, y nos dijo que quería sacarla de la casa por la comodidad de la bebé, y también por la suya… todo gira en torno a él, simplemente”. Además, sostuvo que cuenta con una grabación de ese momento. “Tenía una cámara en la sala. Si quiere desmentirme, va a tener que probarlo”, afirmó. Y concluyó con una frase contundente: “Este señor nos ha pisoteado”.

¿Qué dijo Jefferson Farfán?

En su intervención telefónica con América Hoy el último martes, Jefferson Farfán dejó en claro que su única prioridad es su hija. “Siempre he sido claro y directo con ella. Nunca la he ilusionado. Jamás le dije que íbamos a ser una familia feliz”, afirmó.

El exfutbolista también señaló que conversó con los padres de Darinka para dejar claro que asumiría sus responsabilidades como padre, pero sin establecer una relación sentimental. “Siempre les aclaré que no iba a tener ninguna relación con su hija. Simplemente seríamos padres”, dijo tajantemente.

