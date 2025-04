No fue por Xiomy Kanashiro: Darinka Ramírez responde a Jefferson Farfán y revela el verdadero motivo de su cambio

Darinka respondió a las declaraciones de Farfán en América Hoy y negó que el quiebre entre ambos se debiera a Xiomy Kanashiro: “Yo cambié por cómo actuó cuando mi hija se cayó de la cama”.

El último martes, Darinka Ramírez reapareció en Magaly TV, La Firme para responder a las declaraciones que Jefferson Farfán ofreció en América Hoy. En la entrevista telefónica, el exfutbolista aseguró que su relación con Darinka se quebró cuando él comenzó a salir con Xiomy Kanashiro. Pero, según Darinka, la historia fue muy distinta.

“Ahí fue donde detonó el tema”, había dicho Farfán el lunes. Además, se refirió a una transferencia de 15 mil soles a Kanashiro, que Darinka mencionó públicamente, explicando que fue un préstamo que Xiomy ya le devolvió. “Todo esto ella [Darinka] ya lo tenía pensado, armado. Ha sido una excusa para hacer el show”, afirmó.

Sin embargo, Darinka Ramírez presentó otra versión en el programa de Magaly Medina. Negó que su actitud haya cambiado por la aparición de una nueva pareja y, por el contrario, explicó que su distanciamiento fue consecuencia del accidente doméstico que sufrió su hija menor.

"Me desilusioné porque no socorrió a mi bebé"

“Me desilusioné [...] del padre que se pintó, porque no socorrió a mi bebé”, expresó Darinka Ramírez, visiblemente afectada. Según relató, el hecho ocurrió el 21 de enero, cuando su hija cayó de la cama y se golpeó. “Estuve desesperada, no sabía qué hacer... A raíz de eso cambié totalmente. No fue por su relación, como él tanto se jacta”, aclaró.

Darinka también contó que pasó la noche sola con su hija, sin saber cómo actuar ante la situación. “Recién en la mañana acudí con mis papás. Le mandé un audio y un video de cómo estaba mi hija. Él me respondió, pero esperaba que llegara a socorrernos. Estuve desesperada. No sabía qué hacer”, contó. Según ella, la respuesta que recibió fue: “Bueno, anda a una farmacia 24 horas”.

¿Jefferson Farfán ilusionó a Darinka Ramírez?

Jefferson Farfán aseguró el lunes que su vínculo con Darinka Ramírez no fue sentimental. “Siempre he sido claro, directo con ella. Nunca la he ilusionado. Jamás le dije que íbamos a ser una familia feliz”, afirmó en América Hoy.

También explicó que habló con los padres de Darinka para dejar claro que asumiría su rol como padre, pero sin iniciar una relación de pareja. “Siempre les aclaré que no iba a tener ninguna relación con su hija. Simplemente seríamos padres”, concluyó.

