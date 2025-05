"Terminamos y lloré": Yaco Eskenazi contó que Tilsa Lozano fue su primer amor a los 15 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yaco Eskenazi hizo una revelación en el programa de Magaly TV La Firme sobre su primer amor en la adolescencia. En conversación con Magaly Medina, el exchico reality contó que tuvo una relación con Tilsa Lozano.

En esa época, la exvengadora tenía un romance con uno de sus amigos en común, hasta que él se enteró que ella gustaba de él. "Yo tenía 15, 16 y ella tendría 13, 14 años. Salimos de chiquitos (...) era un amor de chiquitos, del slam, no sé quién me dio el slam. Creo que en esta misma esquina le dije (que me gustaba). Ella estaba con un amigo mío, pero le gustaba yo".

Sin embargo, terminó su relación cuando Tilsa Lozano se iba a ir del país y Yaco Eskenazi se quebró al saber que no la volvería a ver. "Yo estuve el día en el que ella se iba a vivir supuestamente a Argentina. Nos despedimos y recuerdo que me fui a Chaclacayo con su familia, pero después no la vi y lloré".

Cabe resaltar que la modelo ya había confirmado que tuvo un romance con el esposo de Natalie Vértiz y aprovechó para pedirle disculpas a la ex Miss Perú.

"Cuando yo llegué acá al Perú, empecé viviendo en San Isidro y la abuelita de Yaco también. Nosotros éramos amiguitos. Es más, fuimos noviecitos cuando teníamos 14 años. Todo fue de chiquitos, Yaco lo contó en su momento. Natalie, perdón”, contó en el podcast En portada.

La historia de amor de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una pareja muy conocida en nuestro país. Yaco es un actor y presentador de televisión, mientras que Natalie es una modelo y presentadora que ganó el título de Miss Perú 2011. Su relación ha sido seguida de cerca por los medios y el público.

Se conocieron en el reality show Esto es Guerra y comenzaron una relación que se hizo oficial en 2013. Su romance se ha caracterizado por ser muy público y lleno de gestos románticos. En 2015, Yaco le propuso matrimonio a Natalie en vivo durante una transmisión del mencionado programa, lo que generó mucha emoción entre sus seguidores.

Se casaron en julio de 2015 y tienen dos hijos: uno llamado Liam, nacido en 2014; y Leo, en 2021. A lo largo de su romance, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz han demostrado ser una pareja sólida y han compartido muchos momentos importantes con sus fans a través de las redes sociales y la tv. Su relación es señalada como ejemplo de que el amor puede florecer en el ámbito del entretenimiento, ya que han sabido mantener su relación a pesar de la presión mediática.

Yaco Eskenazi lleva nueve años de matrimonio con Natalie Vértiz.Fuente: @yacoturco