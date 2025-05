Natalie Vértiz descartó tener un tercer hijo con su esposo Yaco Eskenazi: "Es tiempo y dinero"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Natalie Vértiz no quiere más hijos. La ex miss Perú descartó "totalmente" tener otro embarazo al lado su esposo Yaco Eskenazi con quien lleva diez años de casada y con quien ya tiene dos pequeños: Liam y Leo.

Fue durante una entrevista en América espectáculos que la exitosa modelo peruana fue consultada por Jazmín Pinedo si aún mantiene el deseo de tener una hija mujer con Yaco Eskenazi, a lo que ella respondió con un rotundo "No".

"No. Totalmente descartado. Uno debe ser responsable. No es 'quiero tener un hijo, me embarazo y ya'. Un hijo es tiempo y dinero", señaló Natalie Vértiz, quien acudió con Yaco Eskenazi a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el último sábado 26 de abril.

Asimismo, mencionó que no se arrepiente de haber tenido a sus dos hijos con Yaco Eskenazi. No obstante, recalcó que tener otro pequeño no está en sus planes, ya que actualmente mantiene responsabilidades compartidas con su esposo.

"Es hermoso tener un hijo, claramente, tener mis hijos me encanta, tengo el tiempo exacto para estar con ellos, me divido con Yaco. No solo es la responsabilidad, es también ver la economía. Hay que pensarlo bastante", sostuvo.

Natalie Vértiz desfiló en el New York Fashion Week 2025

Natalie Vértiz fue una de las invitadas especiales del reconocido diseñador Michael Kors en su desfile durante la New York Fashion Week 2025. Con un estilo elegante y sofisticado, la ex miss Perú brilló en primera fila del exclusivo evento, donde se dieron cita destacadas figuras de la moda, el entretenimiento y la alta sociedad.

A través de sus redes sociales, Natalie compartió su emoción por formar parte de esta experiencia, mostrando imágenes del desfile y su look seleccionado para la ocasión. Vestida con una pieza de la nueva colección de Michael Kors en tono monocromático color beige, la modelo recibió elogios por su porte y buen gusto, consolidándose como un referente de la moda en Latinoamérica.

El desfile, que se llevó a cabo en un escenario icónico de Nueva York, presentó las últimas tendencias de la firma, con diseños que reflejan el sello clásico y moderno de Kors. La presencia de Natalie en este prestigioso evento confirma su proyección internacional y su creciente vínculo con las grandes casas de moda.

¿Por qué Natalie Vértiz no acompañó a Yako en la final de El gran chef famosos?

Yaco Eskenazi explicó por qué su familia no estuvo presente durante su triunfo en El gran chef famosos en julio del año pasado. En el caso de su esposa Natalie Vértiz, según dijo, fue porque su condición de figura de América TV le impide asistir a eventos de otros canales.

"Quiero aclarar algo, el que no haya venido ningún familiar es responsabilidad mía. Claramente no le iban a dar permiso y yo entiendo, si a mí me dicen que vaya el Día de la Madre (la productora), no me daría permiso, pero son las reglas del juego, es así", manifestó Eskenazi al programa Arriba mi gente.

De igual manera, resaltó que él mismo decidió que su madre y sus hijos no asistieran al evento debido a la tensión propia de una final. "A mi mamá no le gustan las apariciones en la tele, no le iba a pedir a la nana que traiga a mis hijos. Es un momento estresante, difícil, no quería tener a mis hijos y que vean si gané o perdí", detalló.

