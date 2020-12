Yahaira Plasencia aseguró que le gustaría tener hasta cinco hijos. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

Tras su debut como presentadora en los Premios Heat 2020, Yahaira Plasencia dio a conocer que le gustaría convertirse en madre a los 33 años. A sus 26 años, la salsera consideró que podría formar su familia en siete años.

“Yo creo que a los 33 años me gustaría tener mi primer hijo, ahora tengo 26”, dijo la cantante de “Y le dijo no” al programa “En boca de todos”. Aunque por el momento, aclaró que está enfocada en cumplir algunas metas personales, como comprar una casa para su mamá y otra para ella.

Pese a estar ocupada en consolidarse con un nombre internacional, Plasencia dejó espacio para sus ilusiones maternales y afirmó que le gustaría tener “hasta cinco niños”. Inclusive se animó a soltar algunos posibles nombres.

Sin embargo, algo dejó en claro: desearía que sus hijos no se dediquen a la salsa. “No, que se dediquen a estudiar, que estudien para abogado, ingenieros o médicos; pero no a este mundo”, concluyó.

¿POR QUÉ NO APARECIÓ EN EL VIDEOCLIP DE DADDY YANKEE Y MARC ANTHONY?

Detrás del éxito de “De vuelta pa’ la vuelta”, nuevo tema de salsa de Marc Anthony junto a Daddy Yankee, el productor Sergio George regresó a la escena musical. Pese a que Yahaira Plasencia trabaja de la mano con el artista, el también pianista le reveló a Magaly Medina por qué la peruana no forma parte del videoclip.

“No están a ese nivel para meter a cualquier artista. No solamente Yahaira, sino cualquier artista de pronto. Ellos son dos íconos, entonces la cosa es que ellos son íconos que quieren cantar juntos. Si no era así, no cantaban juntos”, comentó.

Por otro lado, Sergio George aclaró que Plasencia apareció muy poco en el videoclip de la canción de Nael y Justin porque ella no era la principal, así que no había motivo para darle más pantalla.

“Hay que entender, hay cuatro artistas en esta canción, ¿no? Los principales son Nael y Justin que son dos muchachos que son directores de video muy conocidos de la música urbana, también está Mackie y también Yahaira”, aclaró el reconocido productor.