Detrás del éxito de “De vuelta pa’ la vuelta”, nuevo tema de salsa de Marc Anthony junto a Daddy Yankee, el productor Sergio George regresó a la escena musical. Pese a que Yahaira Plasencia trabaja de la mano con el artista, el también pianista le reveló a Magaly Medina por qué la peruana no forma parte del videoclip.

“No están a ese nivel para meter a cualquier artista. No solamente Yahaira, sino cualquier artista de pronto. Ellos son dos íconos, entonces la cosa es que ellos son íconos que quieren cantar juntos. Si no era así, no cantaban juntos”, comentó.

Por otro lado, Sergio George aclaró que Plasencia apareció muy poco en el videoclip de la canción de Nael y Justin porque ella no era la principal, así que no había motivo para darle más pantalla.

“Hay que entender, hay cuatro artistas en esta canción, ¿no? Los principales son Nael y Justin que son dos muchachos que son directores de video muy conocidos de la música urbana, también está Mackie y también Yahaira”, aclaró el reconocido productor.

“Entonces hay que buscar el espacio para meter a cuatro personas, pero obviamente el foco son los dos exponentes, que son Nael y Justin, que son los artistas”, sostuvo.

PRESENTACIONES PARA EL 2021

Mientras, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, algunas presentaciones que tenía Daddy Yankee este año en varias ciudades de España se aplazaron para el 2021.

Al momento, el legendario artista urbano participará el 26 de junio del 2021 en el escenario de un nuevo festival, el Granada Latina, donde también actuará Karol G.

Otros dos espectáculos que tendrá Daddy Yankee en el 2021 en España, serán el Puro Latino Fest 2020, festival de reguetón que se celebra, entre otros puntos, en El Puerto de Santa María (Cádiz) con destacadas figuras internacionales como Bad Bunny. La edición de 2021 se celebrará los días 29, 30 y 31 de julio de 2021.

Mientras, Daddy Yankee también participará en el festival Arenal Sound, que tendrá lugar del 27 de julio al 1 de agosto en la playa del municipio castellonense de Burriana.

