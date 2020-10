El cantante Tito Nieves lamentó que Sergio George tenga una mentalidad dañina para defender a Yahaira Plasencia y no su larga amistad. | Fuente: Instagram | Tito Nieves

Sergio George estuvo de invitado en el programa “Amor y Fuego” donde Rodrigo González le preguntó si existe algún tipo de enemistad con Daniela Darcourt y Tito Nieves. Ante ese cuestionamiento, el productor musical aseguró que “no le interesa” ya que es un tema pasado.

Como se recuerda, la ‘pelea’ comenzó cuando George comparó la carrera de Yahaira Plasencia con el artista internacional. Por ese motivo, aclaró la situación:

“Es algo que pasó, yo no hablo de eso porque no viene al caso. Eso pasó hace meses atrás. Yo soy de las personas que se enfoca en el presente y en el futuro, lo que pasó, pasó, y ya son cosas que pasan. No me interesa hablar de eso”, dijo.

Asimismo, recalcó que no existe actualmente una amistad con Tito Nieves por lo que, al parecer, no está interesado en retomar la relación que tenían: “No pasa nada, no estoy enfocado en eso honestamente”, confirmó.

ASÍ TERMINÓ SU AMISTAD

Tito Nieves mostró en el programa de Magaly Medina unas conversaciones que había tenido con Sergio George donde discuten ya que el productor comparó la larga carrera de Tito Nieves con la de Yahaira Plasencia:

“¿Qué tiene que ver Yahaira Plasencia y Marc Anthony con esta promoción? Entonces veamos, si yo como Tito Nieves puedo hacer 1 millón de views en una hora como Yahaira (...) Yahaira en su vida va a poder pararse o ser lo que yo soy y lo sabes, me siento muy mal por Daniela, me he disculpado con ella. Nunca esperé esto de ti”, se lee en el mensaje.

A pesar de ello, el puertorriqueño espera que esta rencilla termine pronto porque con el productor musical, tiene una amistad de muchos años:

“Yo le rezo a Dios que la pelea no dure mucho. Le pido perdón a Daniela Darcourt por esto, porque la canción está gustando (...) Sergio tiene 59 años y yo lo conozco muy bien la mentalidad que tiene, pero hace algún tiempo tiene una mentalidad muy dañina, parece que le gusta jugar con la prensa. Me da una pena porque llevamos años de amistad pero que aquí termina”, finalizó diciendo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Henry James, autor detrás de “Una vuelta de tuerca”, fue un neoyorkino fascinado por la teosofía y el espiritismo y aunque la mayoría de sus historias nunca llegaron al gran público, sus contemporáneos y críticos lo reconocieron como un maestro de su tiempo.