Yahaira Plasencia incursiona en la cumbia, pero Marisol descarta colaborar con ella

La cantante no pudo evitar las risas cuando le consultaron por posibles colaboraciones con Yahaira Plasencia y Pamela Franco. "Yo trabajo para ser un clásico de la cumbia en el Perú, no para ser una moda pasajera", comentó.

Yahaira Plasencia ha sorprendido a muchos con su incursión en el género de la cumbia. Su colaboración con Papillón en una renovada versión del sencillo Soltera no solo ha captado la atención de sus seguidores, sino también generado reacciones de referentes del género como Marisol, la conocida Faraona de la Cumbia.

Aunque reconoció que Yahaira tiene talento, Marisol dejó claro que no tiene interés en trabajar con ella ni con Pamela Franco. Cuando las cámaras de América Hoy le preguntaron al respecto, la cantante evitó una respuesta directa. Con una sonrisa y un gesto de cortesía, simplemente mandó "un beso" para cerrar el tema.

Sin embargo, sí comentó sobre el nuevo sencillo de Plasencia: "No lo he escuchado aún, pero ella es una chica que no canta mal. Ella sí canta. De repente a muchos les gusta, a otros no. Si lo ha hecho en cumbia, qué bien. La gente tiene que innovar y buscar dónde hay trabajo", señaló la intérprete de éxitos como Si me ibas a dejar, Gitana y Yo lo quería.

"Yo trabajo para ser un clásico de la cumbia"

Marisol también destacó que la cumbia ofrece más oportunidades laborales que otros géneros, lo que ha llevado a varios artistas de salsa a explorar este camino. "Lo que pasa es que en la cumbia tenemos mas oportunidades de trabajo", afirmó.

No obstante, no dejó pasar las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia, quien en el mismo programa comentó días atrás: "La idea es trabajar menos y ganar más. Imagínate, si me voy a la cumbia, me vuelvo millonaria". Ante estas palabras, Marisol fue contundente: "Qué bueno, qué bien por ella. Yo sí tengo que trabajar mucho para tener lo que necesito".

Con años de trayectoria y el respaldo de su público, Marisol subrayó su compromiso con el género que la ha consagrado: "Nosotros tenemos un lugar ganado en la cumbia. Yo trabajo para ser un clásico de la cumbia en el Perú, no para ser una moda pasajera".

