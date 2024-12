"Si tiene que ir presa, se irá": Yahaira Plasencia demandará a Magaly Medina por difamación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yahaira Plasencia demandará por difamación a Magaly Medina. La salsera confirmó que interpondrá una denuncia penal contra la presentadora de televisión luego de vencerse el plazo de 24 horas establecidas en la carta notarial que le envió hace unas semanas con el fin de que se rectificara por llamarla "escort" en su programa Magaly: TV La Firme.

“Le di a ella la oportunidad de rectificarse en 24 horas, con la carta notarial, sobre lo que dijo, pero ella no lo hizo. Ella sigue pensando que 'escort' tiene otra connotación y no es así. Yo sí voy a proceder con mi abogado a demandarla por lo que ella ha hecho. Eso es difamatorio, totalmente”, declaró este martes en diálogo con el programa Amor y Fuego.

La intérprete de Y le dije no se mostró muy fastidiada por los comentarios despectivos de Magaly Medina al llamarla “escort” luego de que fuera invitada por el productor Sergio George a Miami, Estados Unidos, con el objetivo de estar presente en los Latin Grammy 2024.

“Esta no es la primera vez que Magaly viene ensañándose conmigo. Siempre denigrando mi imagen. Humillándome, dañando mi honor y mi reputación. Nunca le respondo, pero esta vez llegó demasiado lejos. No voy a quedarme de brazos cruzados. Iré hasta las últimas consecuencias”, acotó la cantante de 30 años.

Yahaira Plasencia se mostró fastidiada por los comentarios despectivos de Magaly Medina. | Fuente: Instagram (yahairaplasencia)

Yahaira Plasencia: “Magaly Medina tiene que comprobar lo que ha dicho”

Yahaira Plasencia afirmó que fue “muy difícil” para ella, su familia y sus amigos enterarse de lo que significa “escort” por lo que recalcó que tomó la decisión de irse al fuero judicial contra la periodista de espectáculos.

“Ella (Magaly Medina) tiene que comprobar lo que ha dicho de que yo soy una 'escort'. Entonces, nos vamos a ir a lo judicial, definitivamente. Me iré hasta el final, y no por una reparación civil, a pesar de que esto afecta muchísimo a mi trabajo”, resaltó.

En ese sentido, mencionó que “respeta mucho” los programas de espectáculos, incluido el de Magaly Medina, ya que sabe que los artistas están expuestos a las críticas. Sin embargo, señaló que “ya poner adjetivos calificativos de esa magnitud sin tener pruebas” amerita una demanda.

“De mí se han dicho muchas cosas, me han involucrado con mucha gente, pero lo que ella (Magaly Medina) ha dicho a nivel nacional es demasiado. Le di a oportunidad que pueda rectificarse en 24 horas y no lo hizo. Ahora, que se abstenga a las consecuencias. Yo no le deseo el mal a nadie, pero si tiene que ir presa, presa se va a ir, porque ya es el colmo que se haya ensañado conmigo de esa manera”, sostuvo.

Magaly Medina calificó de "escort" a Yahaira Plasencia por acompañar a Sergio George a los Latin Grammy. | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia admite que pidió a Sergio George ir a los Latin Grammy

Yahaira Plasencia se sinceró sobre su amistad con Sergio George. La salsera usó su cuenta oficial de Instagram para confirmar que le pidió al productor musical acompañarlo a los Latin Grammy 2024.

"Estoy leyendo muchas preguntas acerca de mi viaje, de lo que habló Sergio y de lo que dije yo. Aquí ninguno ha mentido. Se ha dicho la verdad. Yo fui a Miami por los Latin Grammy. Yo quería ir a estos premios y se le comenté a Sergio, quien es un gran amigo y a quien respeto muchísimo”, manifesó la cantante y bailarina.

Asimismo, Plasencia mencionó que esta no es la primera vez que se generan comentarios “fuera de lugar” luego de asistir con Sergio George a algún evento musical internacional.

"Yo y él (Sergio George) ya hemos ido a muchos premios, pero cada vez que vamos a los premios siempre hay ese tipo de comentarios, de esto, del otro, que no voy a repetir porque me parece totalmente fuera de lugar y malísimo”, cuestionó.

Yahaira Plasencia y Sergio George fueron juntos a los Latin Grammy 2024.Fuente: Instagram (yahairaplasencia)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis