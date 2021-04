Yahaira Plasencia reafirmó que está enfocada en su carrera artística. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

Luego del primer partido de Jefferson Farfán con la camiseta de Alianza Lima, la cantante Yahaira Plasencia fue consultada por el regreso del futbolista a la liga peruana y afirmó que le desea lo mejor en esta nueva etapa, aunque no entró en más detalles.

"Prefiero no opinar, que le vaya bien. No tengo nada que decir", señaló la salsera ante las cámaras de "América Espectáculos". Asimismo, manifestó que por el momento está alejada de los romances y centrada en su trayectoria artística.

"No quiero nada con nadie, no me interesa, estoy enfocada en mi carrera y ya, punto", puntualizó Plasencia luego de ser consultado por supuestos vínculos sentimentales con participantes de "Esto es Guerra", reality juvenil en el que actualmente es concursante.

Cansada de los rumores en torno a su estado sentimental, Yahaira Plasencia aclaró: " ¿No puedo tener una vida social como cualquier chica de mi edad? (...) Hace mucho tiempo yo tuve una relación complicada. No he tenido una vida social hace cuatro años, ya basta".

SU CARRERA MUSICAL

Yahaira Plasencia hizo un repaso de su carrera artística y reveló el pasado mes de febrero que pensó en renunciar más de una vez. A pesar de que su recorrido como cantante solo empezó hace un par de años, su vida profesional tomó un rumbo diferente desde que empezó a trabajar con el productor Sergio George a comienzos del 2020.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Patrona de la salsa’ compartió un video de uno de sus conciertos, en donde hacía una reflexión de todo lo que ha vivido como una de las voces de nuestro país. Según contó, realmente fue complicado encontrarse a sí misma y seguir adelante.

“Encontrarme a mí misma ha sido un largo proceso, me he perdido tantas veces que he querido renunciar; pero entendí que cada paso cuenta, cada intento es un logro, que cuando una puerta se te cierra, hay otra que se abre”, escribió Yahaira Plasencia luego de haber tenido un año de lanzamientos con “Cobarde” y “ULaLa”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “María”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.