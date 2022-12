¿Yahaira Plasencia regresará a Son Tentación? | Fuente: Instagram

"Nuestra pionera regresa a casa. Estamos muy felices de que la patrona Yahaira Plasencia oficialmente regrese a nuestra orquesta", fue la publicación que entusiasmó a más de un fanático de Son Tentación, pero desafortunadamente la ilusión se desmoronó en poco tiempo.

Horas más tarde, la agrupación salsera volvió a usar sus redes sociales para aclarar la verdad sobre el supuesto regreso de Yahaira Plasencia a la orquesta y sostuvo que todo se trató de una broma por el 'Día de los inocentes'.

"¡Feliz día de los inocentes! Yahaira Plasencia siempre estará en nuestros corazones y será embajadora de Son Tentación, le deseamos siempre los mejores éxitos en su carrera artística individual ¡La patrona!", se lee.

Sin embargo, algunos seguidores se mostraron en desacuerdo con la publicación e incluso comentaron que era "una broma mal gusto", también hubo comentarios donde se especulaba que el supuesto regreso de Yahaira a la orquesta se debe a que Sergio George no le dio su respaldo por iniciar una relación con Jair Mendoza.

Otro grupo de seguidores señaló que el anunció sobre el supuesto retorno de Yahaira Plasencia a Son Tentación no les sorprendió, pues tenían en cuenta que era el 'Día de los inocentes'. No obstante, algunos usuarios criticaron a la orquesta por no tomar en serio a sus fans con esta clase de publicaciones.

La abrupta salida de Yahaira Plasencia de Son Tentación

En julio del 2021, Paula Arias, cantante y líder de la orquesta, ofreció una entrevista al programa 'Vida y Milagros', donde habló de los secretos de Son Tentación y también sobre la abrupta salida de Yahaira Plasencia de la agrupación en 2015.

A propósito de la salida de la intérprete de 'Y le dijo no', Arias respondió si alguna vez se sintió traicionada por la exintegrante del grupo.

"La primera vez sí fue fuerte, diferente a como debía irse alguien, no fue de la mejor manera, por la puerta grande, sin causar daños, siempre agradecida de donde has crecido, de donde la gente comenzó a escucharte... Era la primera vez que alguien se iba de la agrupación y fue ella (Yahaira Plasencia). No fue de la manera correcta y sí me chocó", señaló la salsera.

"A veces, por momento mediático cometemos errores, pisamos el palito. Tú dices una cosa, te contesto otra y esa fue mi primera experiencia”, añadió Paula sobre la salida de Yahaira del grupo. Cabe señalar que, tras su salida, 'La Patrona' presentó un grupo con músicos que habían trabajado en Son Tentación.

En otro momento de la entrevista, Arias aclaró que han dejado en el pasado los problemas y resaltó que mantiene una buena relación con Yahaira Plasencia y otras exintegrantes del grupo como Daniela Darcourt, Kate Candela y Amy Gutiérrez.

"Estoy orgullosa de cada una de ellas porque son cabezas de sus familias y son mujeres que siempre la han luchado desde chiquitas", detalló.

