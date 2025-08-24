Gustavo Bueno reaparece sonriente en Venecia tras meses de ausencia en ‘Al fondo hay sitio’

Tras especulaciones sobre su salud, el actor publicó una imagen desde Italia y recibió cientos de mensajes de cariño de sus fans.

Tras varios meses de ausencia y especulación sobre su estado de salud, el primer actor peruano Gustavo Bueno reapareció públicamente con una publicación en su cuenta oficial de Instagram. El recordado ‘Don Gilberto’ de Al fondo hay sitio compartió una fotografía en la que se le ve sonriente y en buen estado, acompañado de la actriz Marialola Arispe, a quien él llama cariñosamente ‘sobrina’, en la ciudad de Venecia, Italia.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó una ola de mensajes de apoyo y alegría por parte de sus seguidores, quienes no tenían noticias del artista desde su salida temporal de la exitosa ficción. Su ausencia se notó especialmente durante el emotivo capítulo de despedida de la “Teresita” en mayo pasado, lo que despertó preocupación entre los fanáticos.

En la descripción de la foto, Bueno dedicó un mensaje de cumpleaños a su 'sobrina': “Feliz cumpleaños, eres una de las personas que más quiero y con el corazón más noble”.

¿'Don Gilberto' regresara a 'Al fondo hay sitio'?

Al fondo hay sitio sigue atravesando una temporada compleja. La salida de varios personajes que estuvieron desde el inicio no ha caído bien a los seguidores de la serie y, por si fuera poco, en medio de esa desazón, se hizo evidente la ausencia del actor Gustavo Bueno, quien encarna a 'Don Gilberto', la cabeza de la familia Gonzales.

El que no apareciera durante el episodio de la despedida de la 'Teresita' desató rumores sobre una inesperada salida. Ante las preguntas y dudas del público, Erick Elera, actor que da vida a Joel Gonzales en la ficción, se refirió brevemente al tema durante una transmisión en vivo. Aunque sin dar detalles, dijo que el veterano actor estaría pasando por un mal momento de salud.

"No puedo hablar de eso, pero anda quizás un poco delicado. Esperemos que regrese pronto", señaló Elera sin ofrecer más detalles. "Si lo que toca es que él se tome un tiempo, lo importante es que él esté bien".