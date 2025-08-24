Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Gustavo Bueno reaparece sonriente en Venecia tras meses de ausencia en ‘Al fondo hay sitio’

Miguel Ángel Bueno Wunder​, más conocido como Gustavo Bueno, es un actor peruano.
Miguel Ángel Bueno Wunder​, más conocido como Gustavo Bueno, es un actor peruano. | Fuente: Instagram: @gustavobuenow
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Tras especulaciones sobre su salud, el actor publicó una imagen desde Italia y recibió cientos de mensajes de cariño de sus fans.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras varios meses de ausencia y especulación sobre su estado de salud, el primer actor peruano Gustavo Bueno reapareció públicamente con una publicación en su cuenta oficial de Instagram. El recordado Don Gilberto’ de  Al fondo hay sitio compartió una fotografía en la que se le ve sonriente y en buen estado, acompañado de la actriz Marialola Arispe, a quien él llama cariñosamente ‘sobrina’, en la ciudad de Venecia, Italia. 

La publicación rápidamente se volvió viral y generó una ola de mensajes de apoyo y alegría por parte de sus seguidores, quienes no tenían noticias del artista desde su salida temporal de la exitosa ficción. Su ausencia se notó especialmente durante el emotivo capítulo de despedida de la “Teresita” en mayo pasado, lo que despertó preocupación entre los fanáticos.  

En la descripción de la foto, Bueno dedicó un mensaje de cumpleaños a su 'sobrina': “Feliz cumpleaños, eres una de las personas que más quiero y con el corazón más noble”. 

¿'Don Gilberto' regresara a 'Al fondo hay sitio'?

Al fondo hay sitio sigue atravesando una temporada compleja. La salida de varios personajes que estuvieron desde el inicio no ha caído bien a los seguidores de la serie y, por si fuera poco, en medio de esa desazón, se hizo evidente la ausencia del actor Gustavo Bueno, quien encarna a 'Don Gilberto', la cabeza de la familia Gonzales.

El que no apareciera durante el episodio de la despedida de la 'Teresita' desató rumores sobre una inesperada salida. Ante las preguntas y dudas del público, Erick Elera, actor que da vida a Joel Gonzales en la ficción, se refirió brevemente al tema durante una transmisión en vivo. Aunque sin dar detalles, dijo que el veterano actor estaría pasando por un mal momento de salud.

"No puedo hablar de eso, pero anda quizás un poco delicado. Esperemos que regrese pronto", señaló Elera sin ofrecer más detalles. "Si lo que toca es que él se tome un tiempo, lo importante es que él esté bien".

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Gustavo Bueno

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA