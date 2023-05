Yahaira Plasencia se solidariza con el 'Cuto' Guadalupe: "Le deseo lo mejor y hay que seguir adelante"

Yahaira Plasencia dejó de lado sus diferencias con Luis 'Cuto' Guadalupe y no dudó en expresarle su apoyo por la crisis familiar que atraviesa. Esto luego del 'ampay' que Magaly Medina presentó en su programa y puso al descubierto la infidelidad de Charlene Castro, pareja del exfutbolista.

En más de una oportunidad, el 'Cuto' Guadalupe ha criticado a la cantante luego de mantener una relación con su sobrino Jefferson Farfán. También señaló que ella no actuó con humildad al declarar que no lo conocía y que nunca lo había visto en una reunión familiar. No obstante, Yahaira decidió olvidar las rencillas y ante las cámaras de América TV le dejó un mensaje de aliento.

"Lo único que le puedo decir es que en mis momentos donde he sentido que el mundo se me venía encima y he sentido que nada tenía sentido y no sabía cómo salir, mi único respaldo ha sido Dios, mi familia y las personas que yo amo", expresó.

"Creo que es el mejor mensaje para todas las personas que están pasando un mal momento. Creo que todo pasa en algún momento, desearle el bien a todo el mundo, incluso al 'Cuto'", añadió.

Antes de finalizar, Yahaira dijo que sabe muy bien lo que es ser blanco de las críticas, por esa razón reafirmó su solidaridad con el deportista.

"Eso no se le desea a nadie, yo he pasado momentos complicados a nivel nacional y no es nada fácil. Era muy joven, tenía 22 años, no estaba preparada, pero yo le deseo lo mejor y hay que seguir adelante", sentenció.



Magaly Medina a 'Cuto Guadalupe': "Se ha portado como un patán"

Magaly Medina se refirió a lo dicho por Luis ‘Cuto’ Guadalupe en su contra durante una conferencia de prensa el último martes. En la última emisión de su programa Magaly TV La Firme, la periodista respondió a Guadalupe, quien la calificó de ser una mujer “pobre de corazón” por difundir imágenes de su esposa Charlene Castro saliendo de un hotel en Barranco con otro hombre.

"No lo pienso tolerar ni de él ni de nadie. A mí ningún hombre me puede venir a cuadrar por mis opiniones, por mis pensamientos. Yo no soy una muñequita de trapo. Soy una mujer inteligente. Soy una periodista. Nadie tiene derecho a insultarme", expresó la conductora de televisión.

Asimismo, Magaly Medina criticó que Cuto Guadalupe haya increpado a una joven reportera de su programa por un reportaje que emitió “la urraca” el 2019 donde su expareja Giselle Zapata lo denunció por agresiones físicas.

“Hoy día el 'Cuto' Guadalupe se ha portado como un patán (…) Él ha ofendido seriamente a quien no tiene por qué pagar los platos rotos, que es una reportera que trabaja hace poco tiempo con nosotros, que ni siquiera sabe del historial del reportaje que se le hizo a su ex, no tenía por qué enfrentarse a ella de esa manera tan violenta”, enfatizó 'la urraca'.