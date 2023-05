Magaly Medina critica boda de Karen Schwarz y Ezio Oliva: "Parece una campaña de marketing chicha"

Karen Schwarz y Ezio Oliva se casaron por tercera vez en una ceremonia religiosa que se realizó el sábado 13 de mayo en la iglesia La Recoleta del Cercado de Lima. Según la pareja, "sus hijas despertaron esas ganas de darse el 'Sí, acepto' ante Dios" en medio de familia, amigos y prensa.

Sin embargo, Magaly Medina no ha respaldado la explicación de los recién casados y opinó que la celebración tuvo otra finalidad.

"Este tercer matrimonio parece una campaña de marketing chicha, muy al estilo de Ezio Oliva. Parecía que estaban anunciando un concierto y no una boda. Ellos dieron entrevistas promocionales, promocionando el lugar de su boda, el día de su boda, el vestido de su boda", expresó Medina en su programa.

"Ahora se les ocurrió casarse por religioso. Invitaron a todos los faranduleros. Y claro, en medio de toda la boda, él lanza un nuevo tema. Qué mejor promoción para una canción. Digámoslo claro, Karen Schwarz está desaparecida de la televisión, su imagen se ha ido a pique", agregó.

La conductora de ATV concluyó que esta tercera ceremonia fue totalmente innecesaria y solo se realizó para que la pareja acapare portadas. Como se recuerda, Karen y Ezio ha contraído nupcias en otras dos oportunidades: una boda civil y una simbólica.

Karen Schwarz habla del acoso mediático que sufrió en televisión

Karen Schwarz habló sobre las dificultades que tuvo que atravesar luego de convertirse en figura de la televisión y de cómo enfrentó el acoso mediático durante el embarazo de su segunda hija. Aunque no dio nombres ni detalles de lo ocurrido, la ex Miss Perú dijo que se arrepiente de no haber actuado a tiempo.

"Permití muchas veces que me dijeran 'no respondas, no hagas caso, ya pasará'. ¿Pero cuándo iba a pasar? No es un tema de culpar a nadie ni de culparme a mí. Es un tema de descubrir que yo también tengo una voz, que nadie me va a hacer sentir como me sentí en algún momento", comentó entre lágrimas.

En la entrevista concedida al canal de YouTube Todos sanamos de la psicóloga Lizbeth Cueva, la expresentadora de Yo Soy, reveló que decidió ponerle un alto a los insultos y sobrenombres cuando salió embarazada de su segunda hija Cayetana.

"Creo que aguanté mucho. Cuando nace Cayetana es donde yo ahí digo: 'no más'. No voy a permitir ni una piedra más, no voy a permitir ni un insulto más. Yo permití que mi valor como mujer, como ser humano, sea humillado a nivel nacional. Por proteger a otras personas, yo me hice mier***, literal. Me dolió mucho", manifestó.

Schwarz explicó que llegó una etapa en la que no hacía otra cosa más que culparse a sí misma por las críticas en su contra, pero este cargo terminó cuando su esposo, Ezio Oliva, la ayudó entrar en razón.

"Ezio me dijo 'basta de sentirte que tú eres la víctima'. Me dijo 'deja de preguntarte por qué a ti, esto es porque tú lo has permitido'. Ese día me desperté siendo otra, diciendo 'tengo estas heridas, pero ya no son de pena hacia mí, sino de lo logré y aún me falta mucho por hacer'. Tenía que hacer algo que me ayude a sanar y que ayude a otras mujeres", expresó.