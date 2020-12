Sergio George revela que "ULaLa" se grabó con otra artista antes que con Yahaira Plasencia. | Fuente: Composición

Tras el éxito de “ULaLa”, tema en el que canta Yahaira Plasencia con Randy y Daniel ‘El Travieso’, el productor Sergio George contó detalles del detrás de cámaras de la realización del videoclip y la letra.

El pianista sorprendió al confesar que la parte en la que canta la salsera había sido grabado con otra artista, sin embargo, aseguró que prefirieron poner el de Plasencia porque “quedaba mejor con el perfil”:

“Se grabó con Fátima, otra artista que tengo, que salió segundo lugar de un reality que estaba Daddy Yankee, pero pensé que no le quedaba bien a Fátima porque no era su estilo para proyectar visualmente”, comentó.

Por ese motivo, Yahaira Plasencia fue la elegida para grabar la canción con los arreglos de los que formaron parte de “ULaLa” siendo este tema un paso más para su internacionalización:

“Entonces, el tema se lo di a Yahaira, cambiamos la letra para hacerlo más sensual y más urbano con Eliot Mago de Oz, él metió mano a la letra para que pegue más con el muchacho o muchacha joven que le gusta el reguetón”, agregó el productor musical.

Además, contó que Randy le escribió para trabajar juntos en un proyecto que no necesariamente incluía a la salsera peruana:

“Meses antes me escribió Randy por Instagram para trabajar en algo, no era para trabajar con Yahaira. Entonces, dije Daniel es chévere, pero me falta otra persona más para darle un poco más de música (al tema) porque Daniel no era conocido en (el mundo de la) música… Entonces, le escribí a Randy y me dijo: ‘vamos pa’ allá”, añadió.

Asimismo, recalcó que la letra del tema no se llamaba así y prefirieron cambiarlo por uno más pegajoso: “Ulala me la envió una compositora que se llama Ethel Garibaldi. Me mandó la canción hace año y medio, la letra era chévere, me gustaba, pero el tema no se titulaba ‘Ulala’ y le dije cámbialo y así fue”, sostuvo.