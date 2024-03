Mensajes, audios y una cuenta falsa de Instagram: las puebras de Yiddá Eslava contra Julián Zucchi

Yiddá Eslava compartió detalles impactantes sobre su separación de Julián Zucchi. La actriz y productora expresó su malestar por las declaraciones públicas de su expareja, quien sostuvo que su ruptura fue motivada por supuestos malentendidos; ella desmintió estas afirmaciones y dijo tener pruebas contundentes de la infidelidad del argentino.

Según su declaración en el programa Amor y Fuego, el padre de sus hijos intentó manipularla para evitar que ella contara su versión de los hechos, pero finalmente decidió dar su versión para aclarar las cosas. Dijo que tanto Zucchi como de su padre, la dejaron como una "mentirosa patológica y tóxica".

¿Qué pruebas de infidelidad tiene Yiddá Eslava contra Julián Zucchi?

Yiddá Eslava detalló una serie de eventos que la llevaron a descubrir la infidelidad de Julián Zucchi, incluyendo el acceso a sus redes sociales, donde encontró mensajes comprometedores con otra mujer.

Con lujo de detalles, también narró cómo descubrió un perfil falso en Instagram que el actor había creado para comunicarse con la otra persona, lo que la llevó a investigar más a fondo y recopilar pruebas concluyentes de su traición.

"Yo tenía su clave (de sus redes sociales) porque a veces él se olvidaba poner algunas historias de la chamba, y yo se lo ponía. Yo ya había visto un mensaje de una chica, que nos es Sandra (excompañera de Parchis), ella es otra historia. Pensé que una 'X', por eso no me importaba".

"Sin embargo, un 8 de agosto él me apaga la cámara de la casa, era la única cámara que tenía en la casa de Argentina. Le escribo para decirle que se había desconectado porque los chicos querían hablar con él. Lo llamo y él me dice que la había desconectado porque vino un amigo y estaban hablando de cosas personales. Le dije que la volviera a prender, pero no lo hizo, no me respondió en todo el día. A parte, él extendió su viaje cuando yo estaba aquí (en Lima), como una tonta, escribiendo un show que íbamos a estrenar".

"Julián responde. Eran las 2 de la mañana en Perú y las 4 de la mañana en Argentina. Yo le pregunté qué había pasado y me dice que fue a un bar a hablar con su amigo. Me manda la foto del amigo y le digo: ¿Qué es esta foto, no entiendo? entonces él me responde: 'Es para que veas que él está acá".

"Solo me bastaron 3 horas para descubrirlo"

En su testimonio, Yiddá Eslava aclaró que toda la gente a su alrededor sabe que no es celosa, incluso aseguró que nunca le hizo una escena de celos a Julián Zucchi. Por ello descartó que haya tenido un GPS para "vigilar" a su exesposo, como se había dicho en otros informes.

Continuando con su declaración, la actriz reveló el momento en que empezó a dudar de la fidelidad del padre de sus hijos.

"Julián me manda otra foto de él, ahora en la habitación, y me dice: 'para que veas que estoy aquí'. Yo no entendía por qué me mandaba eso. Me pareció rarísimo".

"Pasaron varias semanas y vuelvo a ver un mensaje efímero (en sus redes sociales). Lo abro y justo escribe una chica en ese momento. Esos mensajes efímeros apenas los lees, se borran. Entonces, la chica escribe justo en ese momento y dice: 'Si vas a hacer un Instagram como falso, aunque sea ponle una imagen de un perrito o de un paisaje para que personas escépticas como yo, también te crean que es verdadero'. Sí, Julián se había creado un Instagram falso para hablar con ella".

"Eso me llamó la atención y dije que no iba a parar hasta descubrir la verdad. Después de 11 años, le agarro el celular y solo me bastaron tres horas para descubrirlo".

Yiddá Eslava confronta a Julián Zucchi

Yiddá Eslava reveló que confrontó a Julián Zucchi con las pruebas en su poder. A pesar de que al inicio intentó negar cualquier acusación, la actriz dijo que el argentino terminó por aceptarlo

"Descubro el Instagram falso, veo quien es la chica, busco su dirección, entro al GPS del Google Maps y confirmo la fecha, reviso el teléfono, empiezo a leer y a hilar todos los mensajes entre ellos. Ella era una tipa que se había visto con él cuando era joven. Lo que ocurrió cuando apagó la cámara es que él había ido a dejar al amigo en algún lado y luego se fue a la casa de la tipa, tuvieron lo que tuvieron. Tengo las pruebas. La infidelidad fue en la casa de la tipa, donde tomaron vino... tengo un audio de Julián declarándolo".

Yiddá aseguró que esta revelación no lo hace por despecho, sino por indignación. Además, dejó en claro que ya no permitiría que Julián Zucchi la manipule y que estaba decidida a mostrar las pruebas para demostrar su verdad.

"Yo digo esto ahora porque odio las injusticias. A mí me viene molestando con Ángel (su actual novio) desde el día uno. Si salía con Ángel, él me decía que no podía pisar mi casa, así no estén mis hijos, ni para invitarle un café. A mí Julián ya no me va a seguir manipulando".

Yiddá Eslava concluyó resaltando que, a pesar de haber esperado mantener una relación amistosa con Julián Zucchi tras su ruptura, se dio cuenta de que esto ya no era posible.