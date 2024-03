"Pudo ser malinterpretado": Julián Zucchi se defiende de la acusación de infidelidad de Yiddá Eslava

En respuesta a la reciente acusación de infidelidad por parte de su expareja, Yiddá Eslava, Julián Zucchi decidió abordar aspectos personales que han sido objeto de controversia de su pasada relación con la actriz peruana. El argentino reveló que su vínculo con la madre de sus hijos atravesó múltiples crisis y desacuerdos, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de viajar a Argentina para reflexionar acerca de su "nueva vida".

"Nos enfrentamos a diversas crisis en nuestra relación. Siempre fui yo quien propuso la terapia de pareja como medio para abordar los problemas que enfrentábamos en los últimos años", declaró al programa Magaly TV, la firme.

Julián Zucchi detalló que la relación experimentó más de una ruptura, con intentos de reconciliación bajo la condición de buscar ayuda profesional. Sostuvo que Eslava no estuvo dispuesta a seguir ese camino.

"Primero Yiddá me termina a mí, me pide terminar la relación o tomarnos un tiempo. Después hubo otra ruptura, pero había la esperanza de seguir juntos con la condición de volver a ver a la psicóloga, pero ella no quiso. Ahí es donde me voy a Argentina a pensar cómo va a ser mi nueva vida", manifestó.

Julián Zucchi dice que encuentro con amiga fue malinterpretado

Sobre los señalamientos de infidelidad, Julián Zucchi indicó que su encuentro con una amiga en Argentina fue malinterpretado; aunque admitió que trató de ocultar los mensajes que habían compartido por teléfono porque no quería exponer sus conversaciones privadas.



"En ningún momento tuve una infidelidad. Me reuní con una amiga para conversar, pero entiendo cómo esa situación podría ser percibida de manera diferente. Yiddá tenía acceso a mi ubicación en todo momento, mientras que yo no tenía acceso al suyo. Compartí mi ubicación con la familia, y ella pudo ver dónde estaba", afirmó.

"Siempre mantuve conversaciones personales con mi amiga que prefería no compartir con Yiddá. Hablábamos sobre mis sentimientos y problemas personales. No quería que Yiddá accediera a esas conversaciones. Esa fue la primera vez que me enfrenté a este tipo de situación", agregó Zucchi.

En su relato, Julián recordó el momento en que la relación de amistad con su expareja alcanzó su punto crítico.



"Cuando yo festejo mi cumpleaños 40 años, ella (Yiddá) ya había conocido a su pareja. Ese cumpleaños lo hice en Argentina y viene mi amiga de Parchis, Sandra; eso generó un problema. Era mi amiga, no pasó nada, vino a mi cumpleaños y la pasamos genial, algo le molestó de esa invitación y ahí empezó a cambiar esta relación de amistad que teníamos", explicó.

Finalmente, y a pesar de los problemas mediáticos que atraviesan, el actor solo tuvo elogios para su expareja cuando le preguntaron si tuvo una relación tóxica: "Siempre voy a admirar a Yiddá por ser una mujer hermosa e inteligente", expresó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis