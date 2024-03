"La amo y la sigo admirando": Julián Zucchi revela sus sentimientos por Yiddá Eslava

Dejando de lado los dimes y diretes con Yiddá Eslava, Julián Zucchi dejó en claro lo que siente por la mamá de sus hijos, después de protagonizar un ‘ampay’ con una reportera del programa Magaly TV: La firme.

Después de que la actriz revelara que su expareja le fue infiel en Argentina, el protagonista de Sí, mi amor aseguró que aún ama a Eslava.

"Yo lo único que le digo es que la amo, que la quiero, la respeto, la admiro, la sigo admirando, la sigo queriendo, pero con Yiddá estamos enojados, estamos enojados y lo que tenemos que entender es que no es que ya nos dejamos de querer y ella me dijo que no, que no me quería", dijo Julián Zucchi a Amor y Fuego.

En cuanto a las declaraciones de Yiddá Eslava sobre la infidelidad, Zucchi se defendió y consideró que todo fue una malinterpretación: "Yo me voy a Buenos Aires a ver qué voy hacer de mi vida, me fui a Argentina a pensar. Voy a la casa de una amiga… ingresé a la casa de mi amiga a tomar unos vinos, nada más y ella, mi único error es que yo le dije que había ido a un bar en Palermo y en lugar yo me había ido a la casa de esta chica", señaló.

¿Qué dijo Yiddá Eslava sobre el reciente 'ampay' de Julián Zucchi?

Yiddá Eslava reaccionó a las imágenes de Julian Zucchi asegurando que cada uno puede hacer de su vida lo que desee. Además, dijo no conocer a la mujer con la que su expareja fue visto.

"Julián puede hacer de su vida lo que quiera. A mí no me ampayaron ‘chapando’ (besándome), a mí me ampayaron agarrándome de la mano con Ángel. Él me besaba la mano", dijo sobre las imágenes que protagonizó junto a un fotógrafo, quien sería su actual pareja.

"A mí me juzgaron los machistas... la muchacha con la que sale no la conozco, yo también recién me he enterado, así como ustedes", aseguró la actriz.

¿Cuándo anunciaron Julián Zucchi y Yiddá Eslava el fin de su relación?

Las rupturas sentimentales no cesan en la farándula peruana. En octubre de 2023, los actores Julián Zucchi y Yiddá Eslava confirmaron oficialmente el fin de su relación de más de 11 años. Ambos se conocieron en el desaparecido reality Combate, y públicamente demostraron ser una de las parejas más sólidas de la televisión. La noticia de su separación ha caído como un balde de agua fría a más de uno.

"Una separación puede ser muy 'dolorosa y agresiva' o 'amistosa y respetuosa' y es la que elegimos. Nosotros compartíamos muchas facetas: de amigos, de socios, padres y pareja", indican en sus cuentas oficiales de Instagram.

A través de un video, Julián Zucchi y Yiddá Eslava señalaron que fue una decisión tomada de mutuo acuerdo. En su mensaje, destacaron el respeto que aún se tienen y reafirmaron su compromiso como padres dedicados para sus dos hijos.

