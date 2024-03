"Intentaré llevar una relación de respeto": Julián Zucchi pone fin tema con Yiddá Eslava

Julián Zucchi puso fin al tema de su ruptura con Yiddá Eslava. Por medio de un comunicado difundido en sus historias en Instagram, el actor argentino sostuvo que “ya no alimentará controversias” sobre su separación con la actriz peruana, con la que -asegura- intentará llevar “una relación marcada con respeto y cariño”.

“Por todo el tiempo compartido y el gran cariño que aún le tengo, intentaré, como hasta el día de hoy, que mi relación con la madre de mis hijos (Yiddá Eslava) siempre esté marcada por el cariño y el respeto. Deseo lo mejor para ella, siempre, Si alguna de mis acciones -o palabras- le ha molestado, ofrezco mis sinceras disculpas”, escribió en su mensaje.

Del mismo modo, Julián Zucchi recalcó que sus intenciones con Yiddá Eslava solo serán “en beneficio de sus hijos”. “Mi intención ha sido, y siempre será, actuar en beneficio de nuestros hijos y los temas personales arreglarlos en cuatro paredes. Como artistas, nuestro foco está en crear, actuar y entretener, no alimentar controversias”, añadió.

Por otro lado, exhortó a los medios de comunicación a no insistir “en buscar declaraciones” suyas porque “no está pasando un buen momento”. “Es hora de cerrar este capítulo y enfocarme en lo más importante: mis hijos y mi carrera. No volveré a hablar sobre este tema, es tiempo de avanzar y enfrentar lo que viene con fuerza y dedicación”, expresó.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava anunciaron el fin de su relación en octubre del año pasado.Fuente: Instagram

Julián Zucchi: “Me siento con la conciencia tranquila”

Julián Zucchi volvió a pronunciarse tras defenderse de señalamientos de una supuesta infidelidad contra Yiddá Eslava quien reveló, en el programa Amor y Fuego, que el argentino le fue infiel y que ese fue el motivo por el cual decidieron separarse.

“La relación concluyó varias semanas antes del anuncio público en octubre, pero antes de llegar al final de nuestra separación atravesamos varias rupturas durante el último año e intentamos cada uno seguir por su camino. Sin embargo, decidíamos intentarlo, a pesar de que inconscientemente nos estábamos haciendo daño”, precisó.

En ese sentido, Zucchi explicó que hubo “idas y vueltas” en su relación con la exintegrante de Combate y que los familiares de ambos siempre “estaban al tanto de los altibajos que enfrentaban”.

“Me siento con la conciencia tranquila porque durante 11 años, con errores como todos, entregué lo mejor de mí, trabajando desde lo personal y lo laboral en pro de mi familia. He compartido mi versión de los hechos siempre con respeto, y nunca hablaré mal de la madre de mis hijos”, puntualizó.

Yiddá Eslava afirmó que Julián Zucchi "le fue infiel" antes de su separación. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava contó que Julián Zucchi "le fue infiel" antes de su separación

Yiddá Eslava se sinceró sobre su separación con Julián Zucchi. La protagonista del filme Sí, mi amor, afirmó que el actor “le fue infiel” y que ese fue el motivo principal de su ruptura. Fue en el programa Amor y fuego, que Eslava explicó los motivos para separarse de su aún esposo.

“Yo me separé de Julian porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Decidí callar. Lo guardé tanto tiempo por ms hijos. Solo por ellos, porque ellos no merecen que el nombre de su mamá y de su papá estén en titulares”, declaró.

En efecto, Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron en octubre pasado que ya no eran pareja, pero aseguraron que “siempre serán una familia”. No obstante, Eslava aseguró que tuvo que “morderse la lengua” por el bienestar de sus hijos.

“¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño, no amor. Yo soy muy firme con mis decisiones cuando yo decido cortar con una persona porque yo merezco a alguien que me respete como mujer”, añadió.

