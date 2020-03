Yiddá Eslava y Julián Zucchi son una de las parejas más estables de la farándula local. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava y Julián Zucchi son una de las parejas más famosas y estables de la farándula nacional. Son ocho años de relación, además de trabajar juntos -este año estrenaron la cinta "Sí, mi amor"- y ser padres de un hijo. Ellos han hecho partícipes de su relación a sus fans con divertidos videos en las redes sociales.

Este tiempo de aislamiento social no ha sido imposible para ellos; pero sí de aprender a tener más paciencia y reírse de las bromas que se gastan. Para la actriz, esta cuarentena es un "momento perfecto para que las parejas se conozcan muy bien" y en la que una relación se puede "fortalecer o destruir".

En su caso, Yiddá Eslava está convencida de que su relación con Julián Zucchi será más fuerte: "Se trata de ser solidarios para entender lo que vivimos. En nuestro caso, durante los casi ocho años que estamos juntos siempre tuvimos las cosas claras, manteniendo mucha comunicación, respeto, y al terminar el aislamiento seremos más unidos", dijo al diario Trome.

DIVIDIR LAS TAREAS

La actriz de "No me sigas solterona 2" explicó que, para hacer la convivencia más llevadera, decidieron dividir los quehaceres del hogar. “Eso nos está permitiendo tener tiempo para todo, no estar agobiados como comenta mucha gente en las redes sociales y convertir estos días en un aprendizaje que nos servirá mucho para el futuro”, señaló.

Además, Yiddá Eslava sotuvo que el apoyo de Julián Zucchi es lo mejor y cada día se convence más de que son el uno para el otro: “Hoy siento, más que nunca, que Julián es el complemento y la mejor persona en mi vida”.

Este reparto de tareas les ha permitido continuar trabajando. Así lanzaron el divertido video de “El Tiburón” que ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones.

Para Yiddá, este tiempo de estar en el hogar no es exclusivo del buen humor y el entretenerse: “Hay que tratar de pasarla bien mientras dura la cuarentena. Estar en ‘Estado de emergencia’ no es para aburrirse, hay que ser creativos siempre”, recalcó.