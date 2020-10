Yiddá Eslava se sometió a la prueba molecular. | Fuente: Instagram

La actriz Yiddá Eslava está a días de dar a luz a segundo hijo, fruto de su matrimonio con el actor Julián Zucchi. Por ello, se ha sometido a la prueba molecular del nuevo coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, Eslava compartió un video en el que se le ve sometiendose a la prueba del hisopado, lo cual no ha sido fácil para la intérprete.

"Sabían que a todas las embarazadas cuando están a días de dar a luz le hacen la prueba de la COVID-19", anotó en su publicación.

"Bueno, a mí me toco hacerme el hisopado. No voy a mentir, no es agradable. No duele, es más la sensación incómoda de la arcada, pero todo pasa", detalló.

EL "SECRETO" DE SU AMOR

Vía Instagram, Yiddá Eslava habló sobre el trabajo que significa conformar una familia y, sobre todo, teniendo en cuenta el carácter que ella y Julián tienen.

"No ha sido fácil lograr que nuestras personalidades lleguen a una tregua, pero cuando formas una familia todo cambia, conversar es la mejor arma para continuar", anotó la intérprete peruana.

En ese sentido, Yiddá Eslava agradeció a Julián Zucchi por ser su compañero de vida y reveló que el secreto para el éxito de su relación es que ambos vayan de la mano. "Gracias, Julián Zucchi, ni uno adelante, ni el otro atrás, el secreto caminar de la mano", indicó la exchica reality.

