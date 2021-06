“Yo Soy”: Cristian Rivero y Michelle Soifer dedican mensajes de despedida a Mauri Stern | Fuente: Instagram

A tan solo días del gran final de “Yo Soy: Nueva generación” la despedida de Mauri Stern como jurado parece inevitable. Por ello, Cristian Rivero y Michelle Soifer le dedicaron un mensaje en sus respectivas redes sociales.

El conductor de “Yo Soy” y “La voz Perú”, Cristian Rivero, utilizó su cuenta de Instagram para decirle adiós al exintegrante de Magneto luego de meses como jurado en el programa de imitación donde resaltó por su crítica directa: “Gracias por todo, papito Stern”.

“Eres de esas personas que suman, frontal, buen tipo, te haces querer muy rápido”, escribió el conductor. “Te voy a extrañar, y lo sabes, pero como lo conversamos, siempre estaremos en contacto aquí o allá (...) nos van hacer falta”, escribió en su publicación Rivero junto a una fotografía abrazando al miembro del jurado.

Su colega y también integrante del jurado de “Yo Soy” con quien mantuvo tensas confrontaciones, Michelle Soifer también le dedicó unas palabras en sus stories de Instagram. “Eres un capo y siempre serás bienvenido aquí. Te queremos mucho. Fue un honor sentarme contigo todo este tiempo”, escribió.

Las despedida del exmagneto

El último viernes, Mauri Stern se mostró bastante conmovido por su despedida. El artista mexicano aprovechó unos segundos del programa para agradecer la oportunidad de poder integrar el jurado y ser bien recibido por el público peruano.

“Ya me voy y me duele. Me encantó”, dijo el ex integrante de Magneto sin poder contener las lágrimas ante la emoción del momento. “Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a toda la gente. No lo tenía planeado”, añadió para todos los espectadores que han venido siguiendo el concurso televisivo de imitación en Latina.

En esa misma línea, Mauri Stern agregó que se siente honrado por despedirse de la televisión en el formato de “Yo Soy” centrado en los participantes más pequeños: “Me han dado un regalo estos chiquillos, despedirme con ustedes con tanto talento inimaginable. Yo sé que me queda mañana, pero no puedo contener la emoción. Gracias”.

