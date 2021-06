Nadja Quintanilla, imitadora de Christina Aguilera logró que Mauri Stern y Ángel López se pusieran de pie para aplaudir su presentación a la que calificación de “excepcional”. | Fuente: Composición

La imitadora de Christina Aguilera sorprendió a más de un jurado en “Yo Soy: nueva generación”. La pequeña participante logró que Mauri Stern y Ángel López se pusieran de pie para aplaudir su presentación a la que calificación de “excepcional”.

Como se recuerda, en la última edición de este programa, la joven interpretó “Pero me acuerdo de ti”, uno de los temas más conocidos de la artista en su versión en español.

Al escuchar cantar a ‘Christina Aguilera’, Mauri Stern y Ángel López se pararon de sus sillas y se sorprendieron por la capacidad vocal que tuvo la imitadora.

“Yo la he visto en diferentes dinámicas, variando bien. Esta es una balada distinta que hay que matizar bien. A mí ella me está demostrando su capacidad y sí me está sorprendiendo”, comentó el jurado de “Yo Soy: nueva generación”, y fue así que la joven defendió su silla de consagrada.

Una nueva versión de "Yo Soy: Kids"

Luego del éxito que fue “Yo Soy Kids”, el lunes 17 de mayo, a las 8:30 p.m., regresaron los pequeños imitadores más destacados en “Yo Soy: Nueva generación” para seguir demostrando que la calidad se mantiene.

Así, la gran final de la temporada 30 de "Yo Soy", que fue el último viernes, le dará entrada a la nueva generación de imitadores que regresan al escenario para enfrentarse en grandes batallas. Christina Aguilera, Mon Laferte, Pedrito Fernández y Luis Miguel son algunos de los participantes que vuelven por la revancha.

Entre los concursantes, destacan Ángelo Villanueba, imitador de Pedrito Fernández, que con solo 9 años viene abriéndose camino para cumplir su sueño de ser un cantante profesional. Y también Nadja Quintanilla, quien a sus 14 años brilla en el escenario al interpretar a Christina Aguilera.

Estos y muchos más jóvenes talentos serán parte de la nueva generación de imitadores de "Yo Soy".

