Michelle Soifer vuelve a discutir con Katia Palma en "Yo Soy": "Yo respeto lo que dices, tú haz lo mismo". | Fuente: Composición

Michelle Soifer y Katia Palma volvieron a protagonizar un tenso momento en “Yo Soy: nueva generación”. Después de la presentación de la imitadora de Myriam Hernández, la intérprete de “La nena” le dio buenos comentarios, sin embargo, su compañera no estuvo de acuerdo

“A veces me pregunto, ¿qué canal está viendo Michelle? O sea, estamos aquí para ayudar a los chicos”, expresó la actriz cómica entre risas. No obstante, la cantante peruana no se quedó callada y mostró su disconformidad.

“Tú dijiste lo que tenías que decir y yo en ningún momento hice caras o dije ‘No, Katia’. Yo respeté tu opinión y me gusta también que se respete lo que yo digo”, dijo Michelle Soifer cerrando el tema.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Soifer y Katia Palma tienen una discusión, en los primeros programas de “Yo Soy: nueva generación” también estuvieron en desacuerdo con los comentarios que brindaba cada una a los participantes.

Una nueva versión de "Yo Soy: Kids"

Luego del éxito que fue “Yo Soy Kids”, el lunes 17 de mayo, a las 8:30 p.m., regresaron los pequeños imitadores más destacados en “Yo Soy: Nueva generación” para seguir demostrando que la calidad se mantiene.

Así, la gran final de la temporada 30 de "Yo Soy", que fue el último viernes, le dará entrada a la nueva generación de imitadores que regresan al escenario para enfrentarse en grandes batallas. Christina Aguilera, Mon Laferte, Pedrito Fernández y Luis Miguel son algunos de los participantes que vuelven por la revancha.

Entre los concursantes, destacan Ángelo Villanueba, imitador de Pedrito Fernández, que con solo 9 años viene abriéndose camino para cumplir su sueño de ser un cantante profesional. Y también Nadja Quintanilla, quien a sus 14 años brilla en el escenario al interpretar a Christina Aguilera.

Estos y muchos más jóvenes talentos serán parte de la nueva generación de imitadores de "Yo Soy".

