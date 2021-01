Imitador de Ricardo Montaner estrena cuenta de TikTok. | Fuente: Instagram

El imitador de Ricardo Montaner, Hugo Apaza, se mostró con mejor semblante luego de que estrenara su cuenta de TikTok donde invitó a sus seguidores a que se conectaran para apoyar su representación.

Tal y como compartió en sus redes sociales oficiales, el artista interpretó el tema “Solo por un beso” en el cual muchos de sus seguidores notaron que está listo para regresar al escenario de “Yo Soy”.

¿Está preparando una revancha? Hasta el momento Apaza no ha confirmado ni negado su regreso al programa, lo que sí, es que aseguró estar practicando por si el algún momento sorprende con su imitación en la televisión nacional.

SU REPENTINA SALIDA DE “YO SOY”

Tras el incidente durante el programa, Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner se retiró de “Yo Soy”. Hace unos días, el presentador Cristian Rivero comunicó que el artista había dado un paso costado en la competencia para poder recuperarse.

Es así que automáticamente la silla de consagrado la ocupó Dyango (Jairo Tafur) quien venció a ‘Isabel Pantoja’ y pudo continuar en competencia. Después de que muchos se preguntaran cuál sería el futuro de Apaza, el cantante publicó un vídeo en sus redes sociales disculpándose por lo sucedido.

“Me siento apenado, avergonzado por cómo se dieron las cosas. Soy un ser humano, me equivoqué, pero fue mucha la presión, no me sentí bien, estaba muy nervioso y de verdad me sentí muy mal”, comenzó su mensaje.

Cabe resaltar que el imitador de Ricardo Montaner sufre de pánico escénico por lo que hace dos días decidió abandonar la competencia.