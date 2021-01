Mau Montaner revela que dio positivo a COVID-19. | Fuente: Instagram

El hijo de Ricardo Montaner, Mauricio, más conocido en el ambiente musical como ‘Mau’, reveló a través de sus redes sociales que dio positivo al coronavirus. Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Mi mala” compartió un mensaje con sus seguidores.

“Hace un par de días salí positivo a la COVID y, aunque me siento muy bien, he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena. He tenido muy pocos síntomas gracias a Dios”, se lee en su publicación.

El artista venezolano ha recibido miles de comentarios positivos por parte de sus familiares, entre ellos, su padre, el reconocido baladista: “Te amo mijo... me encanto visitarte con mami, aunque hablamos a 10 metros de distancia”.

Esta cuarentena está sirviéndole a Mau Montaner para "crecer como persona y tener tiempo con Dios". Además, confía en que cuando termine la pandemia habrá un cambio hacia la unidad mundial y también en relación con la reconciliación con la naturaleza, ya que, por el confinamiento en múltiples países, están descendiendo los niveles de contaminación.

UNA ORACIÓN MUSICAL

El cantante Ricardo Montaner, junto a sus hijos -Mau, Ricky y Evaluna-, además de su yerno Camilo, lanzaron su primera canción en familia a la que titularon “Amén”, un tema en el que, según aseguran, muestran un lado que “jamás habíamos expuesto”.

La canción, compuesta por los cinco, es una plegaria en la que los integrantes de esta familia de músicos comparten sus temores más internos, su desesperación más profunda, su angustia más sentida, según dijeron.

“Nunca hemos estado tan vulnerables”, dijo Mau Montaner, el menor de los hijos varones de Ricardo Montaner, quien aprobó el comentario, como lo hicieron los hermanos y el cuñado. La canción, una suerte de oración musical apoyada en violines y en el que se intercalan los mantras del tema (“Amén” y “Cuida de mí”), muestra las huellas de todos los que colaboraron.

Por momentos suena a las grandes baladas de Montaner, por otros al reguepop de Mau y Ricky, así como al urbano bohemio de Camilo, y también refleja la dulzura de las melodías de Evaluna. La matriarca, Marlene Montaner, fue la directora del video.

