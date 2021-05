Mauri Stern se conmovió hasta las lágrimas tras oír la intepretación del imitador de Luis Fonsi. | Fuente: Difusión

Conmovido. Así quedó el miembro del jurado de "Yo Soy", Mauri Stern, luego de escuchar el pasado 30 de abril la interpretación que hizo del tema "Se supone" el imitador de Luis Fonsi en el programa de concurso.

El productor mexicano se emocionó hasta las lágrimas al confesar que extraña a su madre, a quien no ve debido a su trabajo en el espacio televisivo peruano. Stern apuntó que él y su progenitora son muy cercanos.



"Yo amo a mis papás, pero yo soy un niño de mamá y yo te entiendo. Siempre lo hemos dicho: cuando hay una conexión de amor, a veces la distancia es dura, pero eres afortunado. Vas a regresar a ella. Cuando regreses va a ser como si nunca la hubieras dejado. Eso es lo que me pasa a mí", dijo.

Y es que Freddy, el concursante de "Yo Soy", contó que sus padres llevan residiendo cuatro años en Venezuela, situación con la cual Mauri Stern se sintió identificado.

"Yo me dediqué a viajar y estar lejos de ella, pero, cuando regreso a ella, regreso como a un lugar que no se puede perder. Yo me identifico, también extraño a mi mamá, pero gracias, Freddy, hace mucho que no sentí esto y no conectaba así de esta manera, gracias", señaló el jurado entre lágrimas.

Los 25 imitadores de "Yo Soy"

“Yo Soy” arrancó el pasado 12 de abril con su nueva temporada. Y viernes 9 de abril, el jurado eligió a los 25 imitadores que pasaron el casting y se enfrentarán diariamente desde la próxima semana. ¿Quiénes son los nuevos participantes que se enfrentarán por alzar la copa?

J Balvin, Josimar, Tini Stoessel, Christian Yaipén, Luis Fonsi y Selena Quintanilla son algunos de los concursantes de "Yo Soy" que lograron pasar la fase de la audición y forman parte de la entrega número 30 del programa de canto e imitación.

Por otro lado, también clasificaron Agua Marina, Menudo, Antonio Cartagena, César Vega, Galy Galiano, Marc Anthony, Prince Royce, Bon Jovi, Kurt Cobain, Los Cangris, Princesita Mily, Lisa M, Beto Cuevas, Jonathan Davis, Alejandro Fernández, Dúo Dinámico, Jorge Gatto, Jorge Gonzáles y Bahiano.

Tras la salida de Ricardo Morán a comienzos de este año y el retiro temporal de Tony Succar, el jurado ha quedado conformado por Katia Palma, Maricarmen Marín, Mauri Stern y Ángel López.

