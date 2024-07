Yola Polastri, adiós 'Chica de la Tele' [Semblanza]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hablar de Yola Polastri es retroceder en el tiempo, a una época en la que los niños eran los protagonistas de la televisión peruana. No en vano, pasó a la inmortalidad como la eterna Chica de la Tele, una figura icónica, que se resistió a crecer hasta el último momento de su vida, la indiscutible hada madrina de los niños peruanos.

Hoy el cielo de Lima luce más gris que de costumbre. Yolanda Piedad Polastri Giribaldi, la mujer detrás de ese personaje díscolo y divertido, de películas coloridas y gruesas capas de maquillaje, abrió sus alas y se alzó en vuelo, abandonando este mundo, a los 74 años, convertida en leyenda, en la inacabable, irrepetible e inimitable reina de los niños de 40, 50 y 60.



Nacida el 25 de febrero de 1950 en Lima, Yola brilló desde temprana edad. Sus primeros pasos en el arte los dio en el ballet de Miraflores, que estuvo a cargo de Diana Kané y Fanny Dreyfus, mientras que con Trudy Kressel se entregaba a la danza contemporánea. A su vez, siguió su vocación como actriz en el Club de Teatro de Lima.

Fanática del Lucille Ball en I Love Lucy, era la menor de cuatro hermanos. María Eugenia, Remo y Augusto, quien la introdujo a la televisión. Aunque creció con la eterna amenaza de muerte, a causa de una anemia incurable, nunca vio sus sueños truncarse. Eran los años 70 y aún era una chiquilla escolar que disfrutaba los fines de semana en la playa. Augusto, quien bailaba en un programa llamado “Ritmo en el 4”, la llevó a Panamericana para que sea una de Las Cincodélicas.

La dictadura de Juan Velasco Alvarado vio su despertar en la televisión. Participó en programas y telenovelas como Ritmolandia, Matrimonio y algo más, El buen ambiente, Topoyadas, El Tío Johnny, Simplemente María, El Adorable Profesor Aldao,​ Inconquistable Viviana Hortiguera y Un verano para recordar. Compartió créditos con grandes de la actuación, como Ofelia Lazo, Saby Kamalich, Regina Alcóver, Ricardo Blume, Julio Alemán y Patricia Aspíllaga.

Entonces, llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Velasco ordenó la producción de un espacio infantil que reemplace al reino galáctico del mexicano Cachirulo y al vaso de leche del Tío Johnny. Dos eran las candidatas para ser la animadora: la cantante Zoilita Soriano y la hiperactiva Yola Polastri.

Yola, y El Mundo de los Niños

Con 25 discos de vinilo, una de sus canciones más celebradas fue La gallina turuleca. “Tiene magia esta canción. No hay animador infantil que no la haya interpretado”, comentó.

En 1972, la televisión en blanco y negro vio nacer El Mundo de los Niños, que posteriormente se convertiría en Los niños y su mundo. Los pequeños en los años 70 tuvieron en Yola a la reina infantil por excelencia, junto a la trompeta del gran Tito Chicoma. Juntos adoptaron los éxitos del payaso español Miliki y también del argentino Pipo el Pescador. En esos tiempos sin internet ni redes sociales, crearon un repertorio entrañable que aún sigue sonando en cualquier hora loca que se respete.

Su éxito fue arrollador. Pasó un cuarto de siglo en una televisión que la vio abrazar a Pelé, recibir a los Parchis y reventar el estadio de Matute en un show inolvidable. Además, hasta el momento ha sido la única artista peruana que ha tenido una muñeca que cantaba sus canciones y otra hecha por el mismo fabricante de la famosa Barbie.

Los sets de televisión fueron su hogar, un matrimonio sin hijos ni media naranja. Estuvo alguna vez al filo del altar, con todo listo para dar el sí, pero el hombre que la convertiría en su esposa, la engañó. Sin embargo, su enorme responsabilidad frente a la cámara la llevó a un matrimonio con la televisión que se vio interrumpido en 1994.

"No dejo de tener niños todos los días, tengo muchos. Si esta vez no pude tener muchos, en mi próxima vida probablemente tenga bastantes". Aunque admitió que tuvo amores pasajeros, no se mostró arrepentida por no comprometerse porque: “tenía muy clara mi responsabilidad”. “Era como tomar los hábitos. De repente tengo alma de misionera porque no era tan difícil”, confesó.

Mientras Polastri se mantenía al frente de Hola Yola en América Televisión, su popularidad iba en declive ante otros espacios para niños de corte más moderno, como El Show de Yuly, El Show de Xuxa y Nubeluz, ese gigante que se había instalado en Panamericana para cambiarlo todo. Es entonces que decide dedicarse a los shows particulares y animaciones de eventos, así como continuado con su taller de jóvenes talentos.

Yola trascendió generaciones

En 24 años inintetumpidos en la televisión, Yola guió los pasos de futuros talentos en diversos ámbitos. Entre ellos están los comediantes Jorge Benavides y Michael Ovalle, la cantante Roxana Vargas y el desaparecido periodista deportivo Micky Rospigliosi y excongresista Alberto Beingolea, a quien consideraba “el hijo mayor del programa”.

Más allá de la pantalla, Yola era una mujer dedicada a su arte y a su público. Fundó la Asociación Cultural "Hola Yola", donde continuó cultivando jóvenes talentos y llevando su mensaje de amor y esperanza a nuevas generaciones.

En el 2018 fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. En 2021 volvió a ser noticia durante la cuarentena general por la pandemia de la COVID-19.

Amante del fútbol y apasionada por la política. No le temblaba el pulso para afirmar que “ya no hay un espacio para los niños” en la televisión peruana. Con esa consigna sacó adelante la campaña “Recobrando valores”, luchando contra la corriente para devolver la inocencia a los más pequeños.

Hoy no existe ni un solo programa para niños en la televisión peruana, Yola sigue siendo la columna de una niñez que se resiste a madurar. Una vida fascinante, para otros un fenómeno. Una indiscutible reina que se va entre comparsas con gallinas turulecas y cepillines, muñecas y burbujitas. Un final de cuento de hadas digno de un legado inmortal.

