"Me hubiera gustado estar a su lado": Regina Alcóver se quiebra al enterarse de la muerte de Yola Polastri

Farándula Regina Alcóver recuerda con cariño a Yola Polastri.

"Los venía escuchando esta mañana y me da mucha pena", dijo Regina Alcóver con la voz entrecortada en conversación con el programa Siempre en casa, de RPP. La conductora radial contó que estaba en contacto con la 'Chica de la tele', pero hubo un momento en el que la animadora infantil no le respondió más.

"Estaba mirando lo último que nos escribimos y las bendiciones que le mandé diciéndole que estaba siempre en mis oraciones, pero no me respondió más. Me hubiera gustado estar a su lado. Fue una criatura maravillosa a la que recuerdo con gran cariño. Tenía una creatividad impresionante. Durante muchos años estuvimos muy cerca", se le escuchó decir entre lágrimas.

Tras la noticia del fallecimiento de Yola Polastri, Regina Alcóver rememoró cómo fue que conoció a la famosa artista y, desde que vio su amor por lo que hacía, sabía que iba a llegar lejos:

"Yo sabía que ella iba a triunfar porque es una profesional, amaba lo que hacía profundamente desde chica. Su gran preocupación siempre fue los niños y los padres y no sé cuántas generaciones ha pasado y la gente sigue amándola. Ella no tomaba conciencia del amor que se le tenía, ella simplemente lo hacía con todo el amor del mundo, ella era muy humilde. Me duele mucho no abrazarla y sobre todo por no haberla visto. Es una tristeza muy grande. Es como que algo de ti se muere. La llevaré siempre en el corazón como mucha gente", sostuvo.

¿Cuál era el estado de salud de Yola Polastri?

La noticia del delicado estado de salud de Yola Polastri se dio a conocer a mediados de mayo, cuando se informó que la artista había sufrido un infarto cerebral que la llevó a ser ingresada en la UCI. Durante su estancia en la clínica, la preocupación y el apoyo de figuras de la televisión fueron constantes.

“Ha tenido un pequeño derrame, infarto cerebral, algo así. Ahorita está en recuperación, sedada y durmiendo. Hoy en la mañana no ha despertado, se le ha subido un poco la presión y tiene que esperar cuatro días, cinco días para que esto desinflame todo y esperamos buenos resultados”, contó Augusto Polastri, hermano de la animadora.

Sus problemas cerebrovasculares empezaron en septiembre de 2018, cuando fue sometida a una operación por un aneurisma cerebral.

A pesar de la intervención quirúrgica, dos meses después le detectaron rezagos de la enfermedad, una situación que pudo complicarse con la rotura de vasos sanguíneos y posterior sangrado.

La trayectoria de Yola Polastri

Yola Polastri es una destacada figura de la televisión peruana, conocida principalmente por su trabajo como presentadora de programas infantiles. Nació el 14 de agosto de 1950 en Lima, Perú. Polastri ganó popularidad en los años 70 y 80 con su programa "El Show de Yola", en el que combinaba música, baile y entretenimiento educativo para niños.

Yola es reconocida por su estilo vibrante y colorido, así como por su dedicación a la educación y el entretenimiento infantil. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios discos de música infantil y ha participado en numerosos eventos y espectáculos destinados a los más pequeños. Su influencia en la cultura popular peruana ha sido significativa, consolidándola como una de las figuras más queridas en el ámbito del entretenimiento infantil en Perú.

