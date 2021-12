Barcelona fue eliminado y las críticas le llovieron a Clément Lenglet. | Fuente: ESPN

Clément Lenglet fue titular en el Barcelona que este miércoles fue goleado 3-0 a manos del Bayern Munich. El resultado envió a los dirigidos por Xavi Hernández a los dieciseisavos de final de la Europa League.

Tras el cotejo, hubo una imagen de Clément Lenglet que no gustó para nada a los hinchas del Barcelona. Y es que se le vio entre risas con el delantero polaco Robert Lewandowski tan solo segundos después de la eliminación en Champions League en la fase de grupos.

A Lenglet se le vio más que sonriente, pese a que fue eliminado de la Copa de Europa con Barcelona. Es por ello que se ganó críticas en redes sociales, al igual que en El Chiringuito, programa español.

Clément Lenglet en el ojo de la tormenta por eliminación del Barcelona

"Yo, si soy directivo del club, conmigo no vuelve en el avión. Que se regrese andando. No quiero decir nada más porque después me sale caro. Estas son cosas que no pueden pasar. Esto no va", sostuvo el periodista Jota Jordi.

Esta prematura eliminación es indigna del estatus del club de las cinco Champions League, abonado a las fases finales del torneo, pero en crisis permanente desde hace dos años.

El Barça siempre ha estado en octavos de la Champions desde 2003-2004, año en que no se clasificó para el torneo al acabar 6º en la Liga.

Peor: hace más de 20 años que Barcelona no caía eliminado en la fase de grupos. La última vez fue en la temporada 2000-2001: los azulgranas habían terminado terceros del Grupo H detrás de AC Milan y Leeds.

De las 30 ediciones desde la primera vez que el Barça alzó con el trofeo en 1992, la tienda culé ha disputado 27 y ha llegado a octavos en 24 ocasiones (eliminado en la primera fase en 1997-1998, 1998-1999 y 2000-2001).

