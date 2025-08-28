Con el último campeón de la Champions y el Mundial de Clubes: calendario y rivales del Barcelona en fase liga del torneo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nada complicado. FC Barcelona conoció a sus rivales de la fase liga de la Champions League. El cuadro dirigido por Hansi Flick no tendrá una primera etapa complicada. Salvo los duelos ante PSG (último campeón de la Liga de Campeones) y Chelsea (último campeón del Mundial de Clubes), el resto de enfrentamientos no son complicados.

El último campeón de LaLiga también jugará ante Eintracht Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague (cuadro donde juega Marcos López) y Newcastle.

De acuerdo con el calendario proporcionado por UEFA, la fase liga arranca la semana del 16 al 18 de septiembre y termina el 28 de enero. La final del campeonato se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

¿Quiénes son los rivales de Barcelona en la fase liga de Champions League?



Los rivales del Barcelona en la fase liga de la Champions League son los siguientes:

PSG

Chelsea

Eintracht Frankfurt

Brujas

Olympiacos

Slavia Praga

Copenhague

Newcastle

¿Cuál es el calendario del Barcelona en la fase liga de Champions League?



El calendario completo, con el orden de los enfrentamientos, las fechas y los horarios, aún no los confirma la UEFA. Pero, ya se sabe qué encuentros jugará como local y visitante.

PSG (local)

Chelsea (visita)

Eintracht Frankfurt (local)

Brujas (visita)

Olympiacos (local)

Slavia Praga (visita)

Copenhague (local)

Newcastle (visita)

¿Cuántas veces ganó Barcelona la Champions League?

Champions League 1991/1992

Champions League 2005/2006

Champions League 2008/2009

Champions League 2010/2011

Champions League 2014/2015