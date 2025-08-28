Real Madrid y sus rivales en la fase de liga de la Champions: ¡Enfrentará al City y al Liverpool!

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El camino definido para el Rey de Europa, que buscará su decimosexta corona. El Real Madrid conoció este jueves a sus rivales para la fase de liga de la Champions League 2025-2026, tras el sorteo que realizó la UEFA en Mónaco.

Real Madrid, ahora dirigido por el español Xabi Alonso, tendrá como grandes rivales en esta fase de liga de la Champions al Manchester City y al Liverpool, los dos últimos campeones de la Premier League.

Su calendario contempla también medirse a la Juventus, al Mónaco, al Marsella, al Benfica, al Olympiacos y al Kairat Almaty, que dio la sorpresa al eliminar en la fase de clasificación al Celtic.

La etapa inicial de la Champions League, la fase de liga, que se desarrolla por parte de la UEFA por segunda ocasión, incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha.

Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos de final directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final. En esa ronda fue en la que el Real Madrid eliminó al Manchester City en la edición pasada.

Tras ello, la competición continuará con el formato actual de eliminación directa a doble partido, hasta la final del 30 de mayo de 2026, que se disputará en el Puskas Arena de Budapest.

¿Quiénes son los rivales de Real Madrid en la fase de liga de la Champions League?

Manchester City (Inglaterra), Liverpool (Inglaterra), Juventus (Italia), Benfica (Portugal), Olympique Marsella (Francia), Olympiacos (Grecia), AS Monaco (Francia) y Kairat Almaty (Kazajistán).

¿Cuál es el calendario del Real Madrid en la fase de liga de la Champions League?

Manchester City (Local)

Liverpool (Visita)

Juventus (Local)

Benfica (Visita)

Olympique Marsella (Local)

Olympiacos (Visita)

AS Monaco (Local)

Kairat Almaty (Visita)

Fechas aún por definirse por parte de la UEFA

¿Cuántas veces ganó el Real Madrid la Champions League?

El Real Madrid es el equipo con más títulos en la historia de la Copa de Europa. El equipo blanco conquistó el trofeo en 15 ocasiones, siendo la última vez que levantó la 'Orejona' de la Champions League en la temporada 2023-24.