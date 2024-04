Luis Enrique se rinde ante Kylian Mbappé tras eliminación de Barcelona: "Ha sido el líder"

Kylian Mbappé es una de las grandes figuras de París Saint Germain (PSG), que goleó 4-1 a Barcelona por la vuelta de las semifinales de la Champions League. La estrella mundial de 25 años anotó un doblete y fue uno de los verdugos del cuadro azulgrana en el Estadio Olímpico Montjuic.

En conferencia de prensa, el entrenador Luis Enrique envió un mensaje alentador para el futuro de PSG y se dio tiempo para destacar la actuación de Mbappé, que sueña con alzar la primera Champions del cuadro parisino.

"Kylian ha sido el líder indiscutible de nuestro equipo en un aspecto en el que los delanteros normalmente no destacan, la presión. Es la prueba de que se lidera desde el ejemplo", señaló el exDT de Barcelona.

"Cuando Kylian demuestra eso, somos mucho mejores", agregó Luis Enrique que no se explayó cuando le preguntaron sobre el futuro de Mbappé, cuyo contrato acaba el 30 de junio próximo.

"Esperemos que hable el señor Kylian Mbappé. A partir de ahí, opinaremos. Soy un testigo mudo", sostuvo.

Uno de los goles de Kylian Mbappé ante Barcelona. | Fuente: ESPN

Luis Enrique sobre la remontada y Barcelona

A Luis Enrique le recordaron que ha sido portagonista de otra gran remontada en los duelos entre Barcelona y PSG. Recordemos que cuando era entrenador de Barcelona, el equipo español ganó 6-1 en 2017.

"La mejor sensación es que con tu trabajo puedes hacer feliz a la gente y eso es lo que trato de tarsnmitir a los jugadores. Ambas remontadas (esta y la de 2017) fueron fantásticas. La primera no nos permitió ganar la Champions. Espero que esta sí", apuntó.

Finalmente, Luis Enrique dejó en claro que su equipo dejó en el camino a un Barcelona que estaba en una de sus mejores versiones.

"Hemos pillado al Barza en el mejor momento de la temporada. He seguido a este equipo casi todo el curso. En la ida el Barça jugó con balones en largo y lo hizo muy bien. Creo que sin la expulsión también habríamos ganado el partido. Me ha costado mucho jugar contra el Barça, espero no volver a hacerlo nunca más. Espero que Xavi siga más años, pero yo no tomo esa decisión", culminó.