Robert Lewandowski lleva cinco anotaciones con Barcelona en la presente Champions. | Fuente: AFP

Anotó dos goles en el último partido con Barcelona, pero no fue suficiente. Robert Lewandowski lamentó el empate 3-3 del cuadro azulgrana ante el Inter de Milán, en el Camp Nou, que lo coloca al borde de una nueva eliminación de la fase de grupos de la Champions League 2022-23.

El exjugador de Bayern Munich reconoció que la defensa de Barcelona tuvo una actuación para el olvido en un duelo clave en el Grupo C de la Champions.

"Teníamos tantas ganas de marcar más goles que a veces nos olvidamos de la defensa y los contraataques de nuestro rival. El Inter se metía con demasiada facilidad bajo nuestra portería y creaba situaciones que le dejaban doblete. Hemos tenido muchas lesiones en el equipo en las últimas semanas, no es fácil cambiar la alineación todo el tiempo. Nos falta estabilidad y quizás por eso aparecen esos partidos", apuntó Lewandowski

El goleador de la Selección de Polonia indicó además que a Barcelona, a veces, le falta "sangre fría" para definir los partidos.

"El Inter es un duro rival para el delantero. Defienden cinco jugadores, y también hay un centrocampista defensivo. Entonces tratamos de atacar con más jugadores para que uno de nosotros pudiera perder la cobertura. Marcamos tres goles pero concedimos lo mismo. Nos sentimos decepcionados por no haber ganado", agregó.

Xavi con rabia por el empate de Barcelona



La tienda blaugrana en el precipicio. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que "la Champions League está siendo cruel" con el equipo azulgrana después de no pasar del 3-3 ante Inter de Milán en el Camp Nou en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions.

El resultado del Barcelona frente al Inter de Milán en condición de local hace que se complique el pase de la tienda culé a los octavos de final de la competición.

"Estoy con un poco de rabia. Así como el año pasado no nos daba, esta vez ha sido por errores nuestros. Y casi diría que hasta duele más. Pero si no ganas al Inter en casa no mereces seguir en la competición, aunque aún tengamos una pequeña esperanza de pasar", añadió Xavi en rueda de prensa.