Presidente de PSG ya palpita el duelo ante Barcelona por la Champions League: "Todo el mundo espera este partido"

Nasser Al Khelaifi emocionado por duelo ante FC Barcelona por la Champions League
Nasser Al Khelaifi emocionado por duelo ante FC Barcelona por la Champions League | Fuente: Instagram | Fotógrafo: psg
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Respetamos mucho al Barcelona porque es un gran club, pero nosotros también lo somos. La temporada pasada lo eliminamos", indicó el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi.

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, reconoció la expectativa que genera el duelo ante el Barcelona por la fase liga de la UEFA Champions League.

Luego del sorteo de la Liga de Campeones, el mandamás del equipo francés dijo que se viene un partido “magnífico” ante el conjunto culé, cuadro que dirigió el actual técnico del PSG, Luis Enrique.

"No hemos hablado con Luis Enrique. Todo el mundo espera este partido. Es un partido magnífico entre dos grandes clubes", indicó en un inicio.

"Respetamos mucho al Barcelona porque es un gran club, pero nosotros también lo somos. La temporada pasada lo eliminamos", recordó el mandatario del club parisino.

"Pensamos en esta temporada. La confianza sin trabajo no vale y por eso vamos partido a partido. Fuimos campeones la temporada anterior, pero ahora solo pensamos en esta", añadió Al Khelaifi.

Rivales del PSG en la fase liga de la Champions League

En la fase liga, el cuadro francés no solo se enfrentará al FC Barcelona (España). También jugará ante Bayer Munich (Alemania), Atalanta (Italia), Bayer Leverkusen (Alemania), Tottenham (Inglaterra), Sporting Lisboa (Portugal), Newcastle (Inglaterra) y Athletic Club (España).

Barcelona, en tanto, aparte de jugar con el PSG (Francia), también jugará con Chelsea (Inglaterra). Eintracht Frankfurt (Alemania), Brujas (Bélgica), Olympiacos (Grecia), Slavia Praga (República Checa), Copenhague (Dinamarca) y Newcastle (Inglaterra).

