Nada fácil para Marcos López: los rivales de Copenhague en la fase liga de la Champions League

Copenhague se enfrentará a Barcelona y Napoli en la fase liga de la Champions League
Copenhague se enfrentará a Barcelona y Napoli en la fase liga de la Champions League | Fuente: X | Fotógrafo: @@FCKobenhavn
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El Copenhague de Marcos López ya conoce a sus rivales de la fase liga de la Champions League. ¿Con quiénes se enfrentará?

UEFA realizó este jueves 28 de agosto el sorteo de la fase liga de la Champions League, donde Copenhague ya conoció a sus ocho rivales de la competencia.

El cuadro de Marcos López recibirá al Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Nápoli y Kairat Almaty, mientras que visitará al FC Barcelona, Villarreal, Tottenham y Qarabag.

Sune Smith-Nielsen, director deportivo del cuadro danés, indicó que le ha tocado rivales muy duros, pero están ansiosos por enfrentarlos. "Son unos rivales apasionantes contra los que tenemos muchas ganas de jugar", dijo en una entrevista para la página web del club.

"Nuestro objetivo y enfoque para el equipo es estar entre los 24 mejores equipos de la fase de liga y, por lo tanto, aspirar a más partidos europeos en febrero de 2026", finalizó.

¿Quiénes son los rivales de Copenhague en la fase liga de Champions League?

Los rivales del Copenhague la fase liga de la Champions League son los siguientes:

  • Borussia Dortmund
  • FC Barcelona
  • Bayer Leverkusen
  • Villarreal
  • Napoli
  • Tottenham
  • Kairat Almaty
  • Qarabag

¿Cuál es el calendario del Copenhague en la fase liga de Champions League?

El calendario completo, con el orden de los enfrentamientos, las fechas y los horarios, aún no los confirma la UEFA. Pero, ya se sabe qué encuentros jugará como local y visitante. 

  • Borussia Dortmund (local)
  • FC Barcelona (visita)
  • Bayer Leverkusen (local) 
  • Villarreal (visita)
  • Napoli (local)
  • Tottenham (visita)
  • Kairat Almaty (local)
  • Qarabag (visita)

¿Cuántas veces ganó Copenhague la Champions League?

Copenhague nunca ha ganado la UEFA Champions League. Solo dos veces ha logrado clasificar a los octavos de final del torneo: en la temporada 2010-2011 y en la temporada 2023-2024.

