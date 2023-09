Champions League 2023-24: programación, horarios y canales de la primera fecha de la fase de grupos

Se terminó la espera. Este martes vuelve la Champions League en su edición 2023-24. Manchester City es el vigente monarca, con Pep Guardiola en el banquillo y que tendrá como pilares a Bernardo Silva, Rodri, Julián Álvarez y principalmente el goleador noruego Erling Haaland.

Rumbo a una nueva 'Orejona', Manchester City tendrá como principales rivales a Real Madrid, PSG, Bayern Munich y hasta Barcelona, que como campeón de LaLiga lidera el Grupo H con Porto, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp.

Esta primera jornada que se disputará entre el martes y miércoles, cuenta con partidazos entre los cuales sobresalen AC Milan vs Newcastle United, PSG vs Borussia Dortmund y Bayern Munich vs Manchester United.

Por su parte, Real Madrid recibirá a Union Berlin en el renovado Santiago Bernabéu. El máximo ganador de la competición deposita sus ilusiones en Vinicius Juniors, Rodrygo, Luka Modric y en el recién llegado Jude Bellingham.

Jornada 1

Martes 19 de septiembre

AC Milan - Newcastle United (11:45 horas) - Star+ / ESPN

Young Boys - Leipzig (11:45) - Star+ / ESPN2

Feyenoord - Celtic (14:00) - Star+

Lazio - Atlético de Madrid (14:00) - Star+

PSG - Dortmund (14:00) - Star+

Manchester City - Estrella Roja (14:00) - Star+ / ESPN

Barcelona - Antwerp (14:00) - Star+ / ESPN2

Shakhtar Donetsk - Porto (14:00) - Star+ / ESPN3

Miércoles 20 de septiembre

Galatasaray - Copenhague (11:45) - Star+

Real Madrid - Union Berlin (11:45) - Star+ / ESPN2

Bayern Munich - Manchester United (14:00) - Star+ / ESPN

Sevilla - Lens (14:00) - Star+ / ESPN4

Arsenal - PSV Eindhoven (14:00) - Star+

Braga - Napoli (14:00) - Star+ / ESPN3

Benfica - Salzburgo (14:00) - Star+

Real Sociedad - Inter (14:00) - Star+ / ESPN2

Los grupos de la Champions League 2023/24

Grupo A: Bayern Munich, Manchester United, Copenhague y Galatasaray

Grupo B: Sevilla, Arsenal, PSV y Lens

Grupo C: Napoli, Real Madrid, Braga y Union Berlin

Grupo D: Benfica, Inter, Salzburgo y Real Sociedad

Grupo E: Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio y Celtic

Grupo F: Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle United

Grupo G: Manchester City, RB Leipzig, Estrella Roja y Young Boys

Grupo H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp

