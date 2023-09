Bellingham, enamorado del Real Madrid: “El momento de mi gol es lo más ruidoso que escuché en un campo”

El nuevo director de orquesta del Real Madrid tiene apenas 20 años. Es Jude Bellingham, el todoterreno inglés que ha protagonizado un arranque de temporada espectacular con los merengues. Crucial en el rendimiento del equipo y goleador inesperado, capaz de haber marcado en cada uno de los partidos oficiales que lleva con el cuadro blanco.

Jude Bellingham se mostró encantado con su debut en el Santiago Bernabéu este sábado, donde convirtió, en el tiempo agregado, el gol para la remontada del Real Madrid ante el Getafe, una situación que destacó como el momento "más ruidoso" que ha escuchado "en un campo de fútbol".

“El momento de mi gol es lo más ruidoso que he escuchado en un campo de fútbol. No me lo puedo creer. Cuando cantaban 'Hey Jude' al final quería parar y escucharles. Me temblaban las piernas”, dijo en declaraciones a 'Real Madrid TV'.

Ancelotti, maravillado con Bellingham

Carlo Ancelotti ha depositado su confianza en Jude Bellingham, a quien no solo le dio un lugar en el cuadro titular del Real Madrid, sino que modificó su habitual estrategia en el mediocampo para explotar las virtudes del inglés.

"No le dije nada especial antes de su debut en el Bernabéu. Estaba muy tranquilo y focalizado en el partido. Tenía muchas ganas de jugar aquí y transmite mucha ilusión. Le vi muy tranquilo", confesó Ancelotti.



"A nivel de calidad no sorprende, sí los goles que ha marcado en todos los partidos. Es sorprendente también para él", añadió el entrenador italiano.

Bellingham, ya mundialista con Inglaterra en Qatar 2022, registra cinco goles y una asistencia en cuatro partidos oficiales con el elenco blanco, al que llegó por 103 millones de euros procedente del Borussia Dortmund.

"Es un jugador que aprende muy rápido. No es necesario decirle las cosas muchas veces, porque tiene facilidad de aprender. Obviamente, vimos lo que nos gustaba del Dortmund y lo que ha cambiado es que se mueve mucho sin balón ahora hacia el área rival. Allí recibía más atrás pero siempre mira hacia portería rival", destacó el técnico.

Real Madrid, líder de LaLiga

Gracias a la figura de Jude Bellingham, el Real Madrid es el solitario líder de LaLiga con un pleno de victorias, superando en el comienzo de curso a Atlético de Madrid, Girona y Barcelona.

Para esta campaña, el Madrid apunta a luchar otra vez por la Champions League, donde los de Carlo Ancelotti quedaron encuadrados en el grupo C junto a Nápoli, Unión Berlín y Sporting Braga. Su estreno en la competición será el 20 de septiembre recibiendo a los alemanes.

