Edinson Cavani es uno de los goleadores del Paris Saint-Germain en la presente temporada. | Fuente: AFP

No todo terminó siendo de color rosa para el PSG después de la victoria por 1-0 contra el Bordeaux. Si bien el conjunto parisino pudo sumar su décimo-noveno triunfo en la presente edición de la Ligue 1, Edinson Cavani no pudo terminar el encuentro por un golpe en su pierna izquierda y en Francia temen que pueda no estar disponible para el duelo contra el Manchester United por Champions League.

Edinson Cavani tuvo que retirarse sobre el final del primer tiempo de este triunfo del PSG y fue sustituido para el inicio de la etapa complementaria por Kylian Mbappé. El atacante uruguayo dejó el terreno de juego sintiéndose el muslo izquierdo y, según su entrenador Thomas Tuchel, el pronóstico pensando en el compromiso por Champions League no es el más alentador.

"Lo de Edinson Cavani no son buenas noticias. Quizá no es exactamente el muslo, sino un músculo cercano. Pero en cualquiera de los casos debemos esperar, aún no he visto a Edinson ni al doctor. No sé si llegará contra Manchester United. Es preocupante tener que salir tras patear un balón, pero sería una gran pérdida si es que no está con nosotros a mitad de semana", dijo Tuchel.

Recordemos que Neymar ya es una baja definida para el duelo que tendrá el PSG ante el Manchester United por Champions League producto de una lesión en el quinto metatarsiano. Ese, de por sí, ya es un gran dolor de cabeza para Thomas Tuchel que solo crecería más de confirmarse la ausencia de Edinson Cavani.