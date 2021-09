Zlatan Ibrahimovic ha ganado la Supercopa de Europa, pero no la Champions. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ISABELLA BONOTTO

Zlatan Ibrahimovic ha jugado la Champions League con camisetas como las del Barcelona y PSG. Para esta temporada, el delantero sueco lo hará con AC Milan, aunque en el partido ante Liverpool (derrota 3-2) no pudo estar por lesión.

Han sido siete largos años los que el AC Milan ha tenido que esperar para volver a ser parte de la fase de grupos de la Champions League. Este jueves luego del duelo ante los 'reds' en Anfield, Zlatan Ibrahimovic reveló un curioso momento con sus compañeros de equipo en San Siro.

"Para muchos, lo de ayer fue su primer partido en la Champions. Estoy feliz por ellos. Me acuerdo que al final de la temporada pasada pregunté cuántos habían jugado el torneo y solo dos o tres levantaron la mano. Pensé que era una broma (risas). Este campeonato te da otra energía", sostuvo Zlatan en declaraciones a medios europeos.

Asimismo, el internacional con la Selección de Suecia dio cuenta de su lesión que lo privó de ser parte del partido contra los dirigidos por Jürgen Klopp.

"Tengo un problema en los tendones y no me arriesgaré para sufrir consecuencias. Espero jugar toda la temporada y pensar que no soy Supermán. Mi problema es que trabajo demasiado y que me gusta sufrir", indicó.

También, Zlatan Ibrahimovic fue más que contundente al dar su opinión en relación a la fallida Superliga Europea.

"Nadie pensó en los jugadores y a los jugadores nos debieron preguntar primero. El que la inventó se equivocó", añadió.

Por otra parte, el popular 'Ibracadabra' aún es duda para el encuentro del AC Milan contra Juventus este domingo en el marco de la cuarta fecha de la Serie A.

