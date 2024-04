¡A los tres minutos! Golazo de Bernardo Silva para 1-0 del Manchester City al Real Madrid [VIDEO]

Partidazo. Real Madrid se enfrentó al Manchester City este martes en el Santiago Bernabéu en el marco de la ida de cuartos de final de la Champions League 2023-24.

Tan solo a los tres minutos de juego, cuando tanto Real Madrid como el Manchester City se acomodaban en el terreno de juego, Bernardo Silva se encargó de poner por delante al conjunto de Pep Guardiola. El gol del volante portugués llegó por medio de un soberbio tiro libre a los 3 minutos del cotejo.

Se dio una falta de Aurélien Tchouaméni y por lo mismo recibió tarjeta amarilla. El volante francé se pierde la vuelta y así Bernardo Silva tomó la pelota.

Real Madrid y un rápido gol de Bernardo Silva

El internacional con la Selección de Portugal vio que el portero Andriy Lunin no estaba bien colocado, pateó por fuera de la barrera y con zurda puso por delante a su conjunto.

No obstante, la alegría no le duró mucho al conjunto que dirige el técnico español Pep Guardiola. Sucede que Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes, a los 12 y 14 minutos, respectivamente, le dieron vuelta para la 'Casa Blanca'.

Para este partido, Real Madrid tuvo un oncena titular conformada por Andriy Lunin; Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Federico Valverde, Jude Bellingham; Rodrygo Goes y Vinícius Junior.

En tanto la visita, que es el vigente campeón, salió con Stefan Ortega Moreno; John Stones, Rúben Dias, Nathan Akanji, Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic, Bernardo Silva, Phil Foden; Jack Grealish y Erling Haaland.

