Real Madrid vs Liverpool EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 de la Champions League?

Real Madrid se enfrenta a Liverpool por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League. Conoce a qué hora empieza el partido y dónde verlo EN VIVO.

Duelo de candidatos. Liverpool recibe a Real Madrid por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League con el único propósito de quedarse con los tres puntos para poner su nombre en los octavos de final del torneo.

El cuadro inglés no la viene pasando nada bien en las últimas semanas. De hecho, volvió a ganar en la Premier League después de cuatro fechas. Estos resultados lo han alejado de la punta del torneo, la cual posee Arsenal. El equipo español, en tanto, vive un momento "dulce". Es líder indiscutible en LaLiga y también en la fase liga de la Liga de Campeones, por lo que un nuevo triunfo prácticamente aseguraría su presencia en la siguiente ronda.

Real Madrid vs Liverpool se disputará este 4 de noviembre en Anfield. El partido está programado para las 3:00 p.m. hora peruana y será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney+. También podrás escucharlo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Liverpool vs Real Madrid: ¿cómo llegan a la fecha 4 de la fase liga de Champions League 2025?

Liverpool llega al encuentro con la obligación de ganar. Si bien se encuentra en el décimo puesto con seis unidades, una derrota podría complicar su presencia entre los ocho primeros. Real Madrid, en tanto, es uno de los cinco líderes con nueve puntos, y de ganar, tendría prácticamente asegurada su presencia en los octavos de final.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



El partido entre Liverpool vs Real Madrid se jugará este martes 4 de noviembre en Anfield. El recinto tiene capacidad para 61 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



En Perú , el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m. En España , el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 9:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 9:00 p.m. En Inglaterra , el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 8:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs Real Madrid en vivo por TV?



El partido entre Liverpool vs Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Liverpool vs Real Madrid: alineaciones posibles

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Dominic Zsoboszlai; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Hugo Ekitike.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni; Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius; Kylian Mbappé.