Real Madrid vs Liverpool en vivo: ¿Cómo ver desde tu celular el partido de Champions League 2025?

Conoce cómo seguir el partido entre Real Madrid y Liverpool en Anfield por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League.

Real Madrid vs Liverpool se enfrentan en vivo en Anfield en el duelo estelar de la jornada de la fecha 4 de fase liga de Champions League 2025. El cuadro ‘merengue’ buscará mantener el invicto en el torneo, aunque los ‘reds’ intentarán hacer prevalecer su localía. ¿Cómo ver desde tu celular el partido? Conoce los detalles con RPP.pe a continuación.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Liverpool en vivo en la Champions League 2025?

El partido estelar de Real Madrid vs Liverpool se jugará este martes 4 de noviembre en Anfield Road, ubicada en la ciudad de Liverpool y con un aforo para más de 61 mil personas. El choque comenzará a las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. de España.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Liverpool en vivo por la Champions League 2025?

En Perú , el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m. En Argentina, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.



En Colombia, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.



En Brasil, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.



En México (CDMX), el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Liverpool vs Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Real Madrid vs Liverpool EN VIVO?

El partido Real Madrid vs Liverpool EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y los países de Sudamérica por la señal de ESPN, en México por Sky Sports. En España se verá por Movistar Plus+ y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

Vía streaming el Real Madrid vs. Liverpool se puede ver en la plataforma Disney+. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Real Madrid vs Liverpool?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

