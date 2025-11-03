Liverpool vs Real Madrid EN VIVO: juegan en Anfield por la fecha 4 de la Champions League

Real Madrid vs Liverpool EN VIVO: se enfrentan este martes 4 de noviembre por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en Anfield, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo seguirán por RPP.pe.
Liverpool vs Real Madrid: altas y bajas en la fecha 4 de la fase liga de Champions League 2025
Liverpool no contará para el duelo ante Real Madrid con Alisson, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni y Stefan Bajcetic. El cuadro español, en tanto, no tendrá entre sus filas a Dani Carvajal, David Alaba, Antonio Rudiger y Franco Mastantuono.
¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025?
El partido entre Liverpool vs Real Madrid se jugará este martes 4 de noviembre en Anfield. El recinto tiene capacidad para 61 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025?
- En Perú, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.
- En España, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 9:00 p.m.
- En Inglaterra, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 8:00 p.m.
- En Colombia, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En Chile, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 2:00 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.
¿Qué canales transmiten el Liverpool vs Real Madrid en vivo?
El partido entre Liverpool vs Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Liverpool vs Real Madrid: alineaciones posibles
Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Dominic Zsoboszlai; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Hugo Ekitike.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni; Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius; Kylian Mbappé.