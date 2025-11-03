Liverpool vs Real Madrid EN VIVO: juegan en Anfield por la fecha 4 de la Champions League

Real Madrid vs Liverpool EN VIVO: se enfrentan este martes 4 de noviembre por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en Anfield, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo seguirán por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Liverpool vs Real Madrid: altas y bajas en la fecha 4 de la fase liga de Champions League 2025



Liverpool no contará para el duelo ante Real Madrid con Alisson, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni y Stefan Bajcetic. El cuadro español, en tanto, no tendrá entre sus filas a Dani Carvajal, David Alaba, Antonio Rudiger y Franco Mastantuono.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



El partido entre Liverpool vs Real Madrid se jugará este martes 4 de noviembre en Anfield. El recinto tiene capacidad para 61 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



En Perú , el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m. En España , el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 9:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 9:00 p.m. En Inglaterra , el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 8:00 p.m.

, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Liverpool vs Real Madrid empieza a las 3:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Liverpool vs Real Madrid en vivo?



El partido entre Liverpool vs Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Liverpool vs Real Madrid: alineaciones posibles

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Dominic Zsoboszlai; Mohamed Salah, Cody Gakpo y Hugo Ekitike.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni; Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius; Kylian Mbappé.