El portero francés se coronó campeón del mundo en Rusia 2018. | Fuente: EFE

El guardameta del Tottenham, Hugo Lloris, busca igualar un récord que sólo ha obtenido Franz Beckenbauer, reportó la agencia EFE. El arquero francés se puede convertir en el segundo jugador en ganar un Mundial y luego la Champions League.

Como se recuerda, Lloris fue el capitán de la Selección de Francia que se coronó campeón mundial en Rusia 2018. En aquel torneo, el portero levantó la copa del mundo y ahora podría levantar el trofeo de la Champions League.





"Es un privilegio ganar un Mundial con mi país, un logro que no hubiera sido posible sin mis compañeros. Igual que aquí. Sin todo el equipo no hubiera podido conseguirse estar aquí. Me siento un privilegiado pero lo más difícil es en la final", dijo el portero del Tottenham al medio.

El Liverpool se enfrenta al Tottenham en la final de la Champions League el 1 de junio a las 2.00 p.m. (hora peruana). La cita es en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.